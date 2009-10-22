تقدیر بحرین از رویکرد منطقی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین، روز چهارشنبه با خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین دیدار و طی آن روابط روبه گسترش دو کشور در زمینه های مختلف به ویژه همکاریهای پارلمانی و گسترش هرچه بیشتر آن در خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت دوست و برادر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.



رئیس مجلس بحرین در این دیدار با تاکید بر اهمیت توسعه روابط دو کشور، از هماهنگی ها وهمکاری های موجود در زمینه های مختلف به ویژه پارلمانی که مورد عنایت و اهتمام مسئولین عالیرتبه دو کشور نیز هست ، قدردانی و بر ضرورت افزایش رایزنی ها و همکاری بین پارلمانهای دو کشور به هدف پشتیبانی و حمایت از روابط موجود در سایر زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.



رئیس مجلس نمایندگان بحرین از رفتار حکیمانه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و برخورد منطقی و تعقل گرایی مسئولان ایران مبنی بر اتخاذ سیاست گفتگو و مذاکره تقدیر نمود و گفت : گفتگو و رایزنی بین کشورهای منطقه به ویژه بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگان آن نیز موضوع مهمی است که سبب تقویت اعتماد فیمابین می شود.



وی تاکید کرد ایجاد اعتماد در منطقه از طریق تبادل هیئتهای سیاسی و پارلمانی حائز اهمیت است و ما خواهان کار پارلمانی و پیشرفت آن در تمام زمینه ها در خدمت به جوامع اسلامی هستیم.



حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه نیز ضمن قدردانی از نقش پارلمانهای دو کشور در حمایت از گسترش و تقویت روابط فیمابین در سایر زمینه ها، آمادگی مجلس شورای اسلامی ایران را برای تعمیق روابط با مجلس نمایندگان بحرین و تبادل نظردر مسائل مختلف و افزایش همکاریها و رایزنی در عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، به ویژه اتخاذ مواضع مشترک پارلمانی در مجامع پارلمانی بین المللی را مورد تاکید قرار داد.



امیرعبدالهیان در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت انعقاد دوره جدید مجلس نمایندگان، بر نقش تبادل سفرهای پارلمانی بین دو کشور تاکید و دعوتنامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از همتای بحرینی وی برای دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران را تقدیم کرد.



رئیس مجلس نمایندگان بحرین ضمن استقبال از این دعوت و تاکید بر افزایش تبادل دیدارها بین دو کشور که می تواند در اعتماد سازی هرچه بیشتر بین دو کشور و دوملت و در کل منطقه مؤثر باشد و طرح ها و تلاش دشمنان در جهت تفرقه افکنی و جدایی ملتهای منطقه را خنثی کند، اعلام کرد برنامه ریزی برای انجام سفر به تهران را در اولویت کاری خود دارد.