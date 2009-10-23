به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی شامگاه پنج شنبه در مراسم آغاز به کار سومین همایش علمی پژوهشی "جلوه های معرفتی در بیانات و مناظرات رضوی" در فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان با تبریک میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، هفته کرامت را فرصت مناسبی برای شناخت این دو بزرگوار دانست و افزود: اگر بتوانیم از نورانیت وجود امامان به خصوص امام هشتم بهره بگیریم، می توانیم به خداوند نزدیک تر شویم.

وی وجود مبارک آن دو حضرت را در کشور مایه فخر و بالندگی ملت ایران عنوان کرد و ادامه داد: شناخت آن دو حضرت ما را در رسیدن به قله های تعالی همراهی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه امامان معصوم خلیفه الهی بر روی زمین هستند، ‌یادآور شد: با مطالعه احادیث امامان و تحقیق و مطالعه در خصوص شخصیت ناب ایشان می توان درجات عالی رشد و کمال را پیمود.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به درک و تامل در خصوص آیات و احادیث عنوان کرد: درک یک حدیث بهتر از نقل هزاران حدیث است.

حجت الاسلام واعظی با تقدیر و تشکر از بانیان و متولیان جشنواره فرهنگی و هنری در کشور و استان زنجان گفت: باید تمام جهان با اندیشه های ناب امام رضا(ع) آشنا شوند و برپایی این همایش در سراسر کشور می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد.

وی درگیری و جنگ در جهان را ناشی از وجود خلاء و پوچی در بشرخواند و گفت: با شناخت اهل بیت(ع) این خلاء پر شده و شاهد صلح و آرامش در جهان خواهیم بود.

استاندار زنجان نیز در این مر اسم برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) را یکی از فعالیت های فرهنگی و معنوی با ماندگاری بالا دانست و اظهار داشت: جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) به جهت تبین ارزش های دینی و باورهای اعتقادی ملت ایران از اثرگذاری و ماندگاری بالایی برخوردار است.

محمد رئوفی نژاد با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمینه فعالیت های فرهنگی مذهبی کارهای بسیاری صورت گرفته است، افزود: همایش فرهنگی و هنری امام رضا(ع) نیز از جمله برنامه های است که این مقوله را در کشور دنبال می کند.

رئوفی نژاد با اشاره به برپایی برنامه های مخصوص دهه کرامت همزمان در 20 کشور جهان عنوان کرد: این همایش می تواند در معرفی اندیشه های ناب امام رضا(ع) به تمام جهانیان پیشگام باشد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه وجود بارگاه مبارک امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) در ایران مایه مباهات ملت ایران است، یادآور شد: تحقیق و پژوهش در آثار امام رضا(ع) می تواند ما را در شناخت آن حضرت یاری کند.

رئوفی نژاد ادامه داد: ملت ایران به عنوان ملتی شیعه بر خود می بالد که در محضر امام رضا(ع) است و با شناخت آن حضرت به ترویج باورهای دینی و اندیشه های اسلامی در جامعه کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه وجود امام رضا (ع) اقیانوس بیکرانی از معرفت الهی است، افزود: هر فردی می تواند به اندازه معرفت خود از این دریای بیکران بهره بگیرد.