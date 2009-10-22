  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

میانگین زمان اعلام نظرات کارشناسان پزشک قانونی به چهار ساعت کاهش یافت

میانگین زمان اعلام نظرات کارشناسان پزشک قانونی به چهار ساعت کاهش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر متوسط میانگین زمان اعلام نظرات پزشک قانونی به چهار ساعت کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا اربابی ظهر پنجشنبه در همایش سراسری ذیحسابان پزشکی قانونی کشور در ارومیه افزود: میانگین زمان اعلام نظرات کارشناسی از شش و 8 دهم ساعت به چهار ساعت کاهش یافته است.

وی افزایش نسبت کارشناسان به ازای هر 100 هزار پرونده از 43 به 65 نفر را از مهمترین برنامه های توسعه کمی و کیفی این سازمان عنوان کرد.

اربابی در ادامه وظیفه اصلی این سازمان را کشف حقیقت بر پایه مستندات علمی و پزشکی عنوان و اضافه کرد: تقویت پزشکی قانونی می تواند به اجرای عدالت که اولویت اصلی در جامعه است کمک کند.

حجت الاسلام سید محمدموسوی مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی هم در این مراسم اظهار داشت: دستگاه قضایی بر پایه تقوا پاسدار عدالت در جامعه است و در این میان پزشکی قانونی توانمندترین بازوی کارشناسی و حقیقت یاب قوه قضائیه به شمار می رود.

در مدت دو روز برگزاری همایش ذیحسابان سازمان پزشکی قانونی کشور راهکارهای ایجاد وحدت رویه در برنامه ریزی های مالی مورد بحث و تبادل قرار می گیرد.

کد مطلب 969172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها