تحریم بنزینی ایران تصمیمی جاهلانه است

مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر گفت: تصویب طرح تحریم فروش بنزین به ایران از سوی سنای آمریکا، در واقع یک برگشت به عقب این کشور در مورد سیاست‌های خود در قبال ایران است.

وزیر نفت افزود: همگان به درستی به خاطر دارند که روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و تا چند سال از گذشته این واقعه، آمریکا تحریم کالایی را برای ایران در نظر گرفته بود و پس از آنکه این کشور نتوانست از تحریم کالایی ایران نتیجه بگیرد، تحریم مالی را مطرح کرد.

وی تصریح کرد: حال این کشور دوباره به سمت سیاست تحریم کالاهایی نظیر بنزین برگشته است. برهمین اساس، تصور می رود این تصمیمی جاهلانه از سوی آمریکا است که بدون مطالعه دقیق از توانمندی ایران و در نظر گرفتن وضعیت بازارهای جهانی، عدم مدیریت و توان نفوذ امریکا در بازارهای دنیا این تصمیم اتخاذ شده است.

میرکاظمی تاکید کرد: تحریم بنزین ایران همانند تصمیمات بی نتیجه گذشته آمریکا، این بار هم بی نتیجه خواهد ماند و تاثیری در اقتصاد ایران نخواهد داشت.

در همین حال، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز با تاکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی از تحریم بنزینی ایران توسط آمریکا نداریم، گفته است: با تمهیدات پیش بینی شده امکان تامین بنزین مورد نیاز مردم طی چندین ماه متوالی بدون نیاز به واردات وجود دارد.

مجلس سنای آمریکا اخیرا در ادامه سیاستهای ضد ایرانی خود طرح ممنوعیت صادرات سوخت به ایران را تصویب و آن را به کاخ سفید ارسال کرده است.

به موجب این طرح هر شرکت خارجی که بیش از یک میلیون دلار بنزین و یا سایر فرآورده های نفتی پالایش شده را به ایران صادر کند، با تحریمهای آمریکا مواجه می شود.

گفتنی است، در نیمه اول امسال متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران به 66.2 میلیون لیتر رسیده که از این میزان، به طور متوسط 20 میلیون لیتر وارداتی بوده است.