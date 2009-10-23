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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

گسترش جشنواره رضوی بهره‌ مندی از اندیشه‌های امام رضا (ع) را افزایش می ‌دهد

گسترش جشنواره رضوی بهره‌ مندی از اندیشه‌های امام رضا (ع) را افزایش می ‌دهد

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: گسترش جشنواره فرهنگی و هنری رضوی زمینه بهره‌مندی بیشتر از اندیشه ‌های امام رضا (ع) را فراهم می‌ سازد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر شامگاه پنج شنبه در نشست برنامه ‌ریزی دهه کرامت و ولایت، افزود: جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) بزرگترین جشنواره ولایی ایران است و با وجود امام رضا (ع) ایران به یک پایگاه بزرگ معنوی تبدیل شده است.

وی در زمینه سهم و نقش این استان در برپایی جشن‌ های رضوی، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی همزمان با چهارم آبان میزبان نخستین همایش ملی پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی است.

سرپرست اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر 89 اثر از 82 شرکت کننده به دبیرخانه جشنواره رسیده که استان خراسان جنوبی بیشترین آثار ارسالی را داشته است.

مطهری ‌فر افزود: به منظور اطلاع‌ رسانی جشنواره پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی بالغ بر دو هزار و 500 فراخوان و به همین میزان پوستر برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز پژوهشی و هنرمندان ارسال شده است.

وی بیان داشت: همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) زیارت خاصه این حضرت در 140 کانون فرهنگی و هنری سطح استان قرائت می‌ شود.

سرپرست اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان ختم قرآن، عیادت از بیماران و خانواده ‌های نیازمند و برگزاری یک جشن محوری با محوریت دبیرخانه کانون ‌های فرهنگ و هنری مساجد خراسان جنوبی را از دیگر برنامه ‌های دهه کرامت و ولایت عنوان کرد. 

کد مطلب 969183

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