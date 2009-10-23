به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر شامگاه پنج شنبه در نشست برنامه ‌ریزی دهه کرامت و ولایت، افزود: جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) بزرگترین جشنواره ولایی ایران است و با وجود امام رضا (ع) ایران به یک پایگاه بزرگ معنوی تبدیل شده است.

وی در زمینه سهم و نقش این استان در برپایی جشن‌ های رضوی، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی همزمان با چهارم آبان میزبان نخستین همایش ملی پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی است.

سرپرست اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر 89 اثر از 82 شرکت کننده به دبیرخانه جشنواره رسیده که استان خراسان جنوبی بیشترین آثار ارسالی را داشته است.

مطهری ‌فر افزود: به منظور اطلاع‌ رسانی جشنواره پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی بالغ بر دو هزار و 500 فراخوان و به همین میزان پوستر برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز پژوهشی و هنرمندان ارسال شده است.

وی بیان داشت: همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) زیارت خاصه این حضرت در 140 کانون فرهنگی و هنری سطح استان قرائت می‌ شود.

سرپرست اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان ختم قرآن، عیادت از بیماران و خانواده ‌های نیازمند و برگزاری یک جشن محوری با محوریت دبیرخانه کانون ‌های فرهنگ و هنری مساجد خراسان جنوبی را از دیگر برنامه ‌های دهه کرامت و ولایت عنوان کرد.