نحوه کاهش اثرات تورمی هدفمندی یارانه ها / ذخیره سازی گسترده در راه است

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی برای کاهش آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در کشور، برنامه ذخیره سازی استراتژیک کالا توسط بخش خصوصی و با تسهیلات دولتی را در دست اقدام دارد که به محض اینکه بحث هدفمند سازی یارانه به صحنه اجرا درآید و پیاده شود، این برنامه اجرایی خواهد شد.

وزیر بازرگانی افزود: نقش اصلی این برنامه، تنظیم قیمت کالاها در حد معقول و متعارف است؛ به این معنا که اگر قیمتها از حد معقول ومتعارف خود بالاتر رود، این ذخایر در بازار آزاد می‌شود.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه این ذخیره سازی توسط بخش خصوصی انجام شده است، با ظرفیت بی نهایت می تواند صورت گیرد، چرا که بخش خصوصی خود کالا را وارد کرده، انبار می کند و در مواقع ضروری، در بازار عرضه می کند.

این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: کار ذخیره سازی را دولت، انجام نمی دهد و به همین دلیل، حد و حصری برای ظرفیتهای آن وجود ندارد.

غضنفری در پاسخ به این سئوال که اگر بخش خصوصی به دلایلی اقدام به عرضه کالا به قیمتهای بالاتر از حد انتظار این کالاها کرد، چه سیاستی اندیشیده می شود؟ گفت: وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد، ضمن اینکه براساس تفاهم نامه ای که با آنها به امضا می رسانیم، اگر هم به این بخش،‌ اعمال قیمت خاصی دیکته شود و آنها مجبور به عرضه کالا با قیمت پایین تری در بازار باشند، خسارت آنها از محل یارانه ها جبران می شود.

وی این نوع اقتصاد را دستوری ندانست و تاکید کرد: این تدابیر برای مراحل خاص گذر از شرایط بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها تدارک دیده شده است و بعد از آن، مسیر عادی خود را طی می کند و دیگر نیاز به انجام این ذخیره سازی ها نیست.