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۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

پیکر یکی از شهدای حادثه تروریستی بلوچستان در تبریز تشییع شد

پیکر یکی از شهدای حادثه تروریستی بلوچستان در تبریز تشییع شد

تبریز - خبرگزاری مهر: پیکر شهید روح الله نوزاد که در جریان عملیات تروریستی اخیر در منطقه سیستان و بلوچستان در مرز ایران و پاکستان به درجه رفیع شهادت رسیده بود امروز بر دوش مردم تبریز تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پیکر این شهید جان بر کف ظهر پنجشنبه پس از تشییع و اقامه نماز در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع پیکر شهید نوزاد، فرمانده توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حادثه اخیر نشان می دهد که دشمنان ایران اسلامی مرزهای وحدت کشورمان را نشانه گرفته و سعی در ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی دارند.

سردار سرتیپ محمود چهارباغی با بیان اینکه دشمنان انقلاب قصد دارند وحدت بین مذاهب اسلامی را خدشه دار کنند، افزود: اما اقدامات این چنینی تفکر آنان را به اضمحلال کشیده و موجب وحدت بیش از پیش مسلمانان در ایران می شود.

وی با اشاره به دلایل هدف قرار گرفتن سردار شوشتری، اضافه کرد: تئوری سردار شوشتری، مردمی کردن امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان بود و از این رو در منطقه ای که بیشترین موارد امنیتی در آن روی می داد اسلحه را به دست مردم سپرد.

سردار چهار باغی اظهار داشت: دشمن با کارآمد دیدن این روش سعی در به خون کشیدن این نظریه کرد اما غافل از پویایی خون شهدا در مکتب اسلام است.

فرمانده توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت: این شهادت ها باعث وحدت و قوی تر شدن نظام می شود زیرا در طول جنگ شاهد تشییع پیکر 300 شهید در یک روز و در یک شهر بودیم اما ذره ای از روحیه شهادت طلبی جوانان کاسته نشد.

وی تصریح کرد: کسانی که زیر بیرق آمریکا و انگلیس فعالیت می کنند نمی توانند عزم جوانان را از بین ببرند و همه باید بدانند هر کس علم مبارزه با جمهوری اسلامی را بلند کند زیر علم این دو کشور است.

وی با تاکید بر عزم سپاه برای ریشه کنی توطئه و فتنه در مرزهای شرق کشور گفت: سپاه پاسداران مثل همیشه مقتدرانه جواب دندان شکنی به دشمنان نادان انقلاب خواهد داد.

کد مطلب 969188

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