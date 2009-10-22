پیکر یکی از شهدای حادثه تروریستی بلوچستان در تبریز تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پیکر این شهید جان بر کف ظهر پنجشنبه پس از تشییع و اقامه نماز در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع پیکر شهید نوزاد، فرمانده توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حادثه اخیر نشان می دهد که دشمنان ایران اسلامی مرزهای وحدت کشورمان را نشانه گرفته و سعی در ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی دارند.

سردار سرتیپ محمود چهارباغی با بیان اینکه دشمنان انقلاب قصد دارند وحدت بین مذاهب اسلامی را خدشه دار کنند، افزود: اما اقدامات این چنینی تفکر آنان را به اضمحلال کشیده و موجب وحدت بیش از پیش مسلمانان در ایران می شود.

وی با اشاره به دلایل هدف قرار گرفتن سردار شوشتری، اضافه کرد: تئوری سردار شوشتری، مردمی کردن امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان بود و از این رو در منطقه ای که بیشترین موارد امنیتی در آن روی می داد اسلحه را به دست مردم سپرد.

سردار چهار باغی اظهار داشت: دشمن با کارآمد دیدن این روش سعی در به خون کشیدن این نظریه کرد اما غافل از پویایی خون شهدا در مکتب اسلام است.

فرمانده توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت: این شهادت ها باعث وحدت و قوی تر شدن نظام می شود زیرا در طول جنگ شاهد تشییع پیکر 300 شهید در یک روز و در یک شهر بودیم اما ذره ای از روحیه شهادت طلبی جوانان کاسته نشد.

وی تصریح کرد: کسانی که زیر بیرق آمریکا و انگلیس فعالیت می کنند نمی توانند عزم جوانان را از بین ببرند و همه باید بدانند هر کس علم مبارزه با جمهوری اسلامی را بلند کند زیر علم این دو کشور است.

وی با تاکید بر عزم سپاه برای ریشه کنی توطئه و فتنه در مرزهای شرق کشور گفت: سپاه پاسداران مثل همیشه مقتدرانه جواب دندان شکنی به دشمنان نادان انقلاب خواهد داد.