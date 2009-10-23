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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

طول باند فرودگاه بجنورد برای بین المللی شدن استاندارد نیست

طول باند فرودگاه بجنورد برای بین المللی شدن استاندارد نیست

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: هم اکنون طول باند فرودگاه بجنورد سه هزار و 200 متر است که برای رسیدن به استاندارد بین المللی نیاز به افزایش طول باند بین 800 تا هزار متر دارد.

به گزارش خبرنگار مهردر بجنورد، نورعلی طالب زاده در نشست خبری ظهرپنج شنبه افزود: فضای موجود این باند برای پروازهای هواپیماهای هم پیکرکفایت می کند ولی به منظور ارتقاءایمنی این فرودگاه و اینکه هر هواپیمای چه خارجی و چه داخلی بتواند در این فرودگاه فرود بیاید نیازمند افزایش طول باند است.

وی تصریح کرد: زیرساختهای لازم برای بهره برداری ازاین فرودگاه مهیا شده و شرکت تخصصی مادر کشور تعرفه هایی درراستای بین المللی کردن این فرودگاه  به تصویب رسانده است.

 وی اذعان کرد: در همین راستا دستگاه کمک ناوبری که به تایید تیم کشور کره جنوبی نیز رسیده به منظوردید بهتر خلبانان به هنگام فرود خریداری و به زودی درفرودگاه نصب می شود.

طالب زاده اظهار داشت: دستگاه اصلی کمک ناوبری را تیم کره جنوبی در فرودگاه نصب می کند.

وی با بیان اینکه فرودگاه بجنورداز لحاظ ایمنی استاندارد است، تصریح کرد: این فرودگاه از سیستم ناوبری مطلوبی برخوردار بوده و دارای استاندارهای پروازی است.

وی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را تا پایان سال 87، یک میلیارد و850 میلیون تومان و در سال جاری یک میلیارد تومان اعلام کرد.
 
معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین از نامگذاری فرودگاه بین المللی بجنورد به نام سردار شهید محمد زاده خبرداد.

کد مطلب 969189

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