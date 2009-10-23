طول باند فرودگاه بجنورد برای بین المللی شدن استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهردر بجنورد، نورعلی طالب زاده در نشست خبری ظهرپنج شنبه افزود: فضای موجود این باند برای پروازهای هواپیماهای هم پیکرکفایت می کند ولی به منظور ارتقاءایمنی این فرودگاه و اینکه هر هواپیمای چه خارجی و چه داخلی بتواند در این فرودگاه فرود بیاید نیازمند افزایش طول باند است.

وی تصریح کرد: زیرساختهای لازم برای بهره برداری ازاین فرودگاه مهیا شده و شرکت تخصصی مادر کشور تعرفه هایی درراستای بین المللی کردن این فرودگاه به تصویب رسانده است.

وی اذعان کرد: در همین راستا دستگاه کمک ناوبری که به تایید تیم کشور کره جنوبی نیز رسیده به منظوردید بهتر خلبانان به هنگام فرود خریداری و به زودی درفرودگاه نصب می شود.

طالب زاده اظهار داشت: دستگاه اصلی کمک ناوبری را تیم کره جنوبی در فرودگاه نصب می کند.

وی با بیان اینکه فرودگاه بجنورداز لحاظ ایمنی استاندارد است، تصریح کرد: این فرودگاه از سیستم ناوبری مطلوبی برخوردار بوده و دارای استاندارهای پروازی است.

وی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را تا پایان سال 87، یک میلیارد و850 میلیون تومان و در سال جاری یک میلیارد تومان اعلام کرد.



معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین از نامگذاری فرودگاه بین المللی بجنورد به نام سردار شهید محمد زاده خبرداد.