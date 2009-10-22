به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حجت الاسلام عبدالکریم فرحانی ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز افتتاح نخستین مؤسسه آموزش عالی حوزوی کشور با بیان اینکه کمیته عالی وقف با نظر آیت الله یزدی و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: بنده و حجت الاسلام محمودی به عنوان عضو این ستاد پیگیر مدارس و حوزه های علمیه موقوفه کشور هستیم.

معاون امور مدارس و مراکز مرکز مدیریت حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه منابع ارزشمندی از حوزه های علمیه موقوفه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ما در این کمیته عالی و هیئت تشکیل شده، به دنبال احیا موقوفات حوزه های علمیه هستیم.

فرحانی ادامه داد: تاکنون نیز قدم های کارشناسی با تلاش این هیئت و دوستانی در شهرستان ها صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت مدارس و حوزه های علمیه را یکی از مهمترین دغدغه های بزرگان کشور دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب، مراجع و علمای بزرگ کشور بر تقویت مدارس علمیه شهرستان ها تأکید دارند.

معاون امور مدارس و مراکز مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، با اشاره به اینکه برای رسیدن مدارس علمیه به جایگاه مطلوب در طول بیش از یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، تصریح کرد: اصلاح ساختار تشکلاتی مرکز یکی از اقدامات مهمی بوده است که طی یک سال گذشته در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم صورت گرفته است.

فرحانی با اشاره به تشکیل معاونت جدید امور مدارس و شهرستان های حوزه علمیه قم گفت: این معاونت کار تاسیس، ارتقاء و نیز انحلال مدارس علمیه کشور را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه در شورای گسترش که زیر مجموعه شورای عالی حوزه علمیه قم است با هدف گسترش واحدهای آموزشی در کشور نظام تعاریف اصلاح شد و در این شورا چهار کمیته برای تقویت مدارس علمیه استان ها تشکیل شد.

معاون امور مدارس و مراکز مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، کمیته مدارس، رشته های تخصصی، آموزش و نیز راهبردی را چهار کمیته تشکیل شده در شورای گسترش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اعلام کرد و افزود: هر یک از این کمیته ها وظایفی را در راستای تقویت و ارتقاء مدارس علمیه سرسر کشور بر عهده دارند.

فرحانی همچنین به تهیه سند چشم انداز پنج ساله واحدهای آموزشی کشور خبر داد و گفت: این سند توسط معاونت امور مدارس و مراکز مرکز مدیریت حوزه علمیه قم تهیه و پیشنهاد شد که باید در شورای معاونین مرکز به تصویب برسد و پس ازآن برای تصویب به شورای گسترش حوزه های علمیه به تصویب برسد تا توسعه مراکز آموزشی در چارچوب این سند انجام شود.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت های حوزه سرمایه گذاری اساسی می خواهد، در عین حال از پیگیری این مرکز برای حل برخی مشکلات اعتباری مدارس علمیه با رایزنی از طریق مجلس، دولت و نیز دفتر رهبری خبر داد.