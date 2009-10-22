تبعیت از ولی فقیه مهمترین اصل غلبه بر دشمن در جبهه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمیدرضا ترقی ظهر پنجشنبه در همایش کانون جوانان پیرو ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با تاکید بر اینکه امروز، روز سخت آزمونهای اعتقادی و فکری در صحنه فرهنگی جامعه است، افزود: امروز دشمن جنگ فرهنگی را علیه انقلاب اسلامی ایران آغاز کرده و همه امکانات و ابزار رسانه ای و تبلیغی خود را در این زمینه به کار گرفته است.

وی بابیان اینکه شرایط بین المللی در شرایط فعلی به گونه ای نیست که دشمن مانند سالهای اول انقلاب اسلامی جنگ نظامی را بر ایران تحمیل کند، افزود:‌ کشور در عرصه جنگ جدیدی قرار گرفته است که شیوه مبارزه در این جبهه متفاوت با جنگی است که نسلهای اول و دوم انقلاب در آن مبارزه کردند.

ترقی، جبهه جنگ نرم را مهمترین و حساس ترین جبهه در مقطع کنونی تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و با تاکید بر اینکه هوشیاری و تبعیت از فرامین ولی فقیه مهمترین اصل در غلبه بر توطئه های دشمن در این جبهه است افزود: امروز در شرایط جنگ جدیدی با دشمن قرار گرفتیم که هرگز نباید از این جبهه غفلت کنیم.

دبیر شورای مرکزی و معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه ایجاد شکاف بین نسل جوان جامعه با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی از اهداف مهم دشمن در این جنگ فرهنگی است، افزود:‌ دشمن در این جبهه ایمان، غرور، هویت ایرانی و اسلامی، مبانی عقیدتی، فرهنگ ، اراده، باور فکری، تمدن اسلامی و تمامی ارزشهای دینی جوانان این کشور را نشانه رفته است.

ترقی افزود: روش مقابله و سلاحهایی که جوانان برای ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن در جبهه نرم و فرهنگی کنونی نیاز دارند، متفاوت با سلاح های نظامی است و باید برنامه ریزی مناسب برای مقابله با حربه ها و توطئه های دشمن به کار گرفته شود.

وی تاکید کرد: جوانانی در این جبهه توان مقاومت خواهند داشت که مبانی اعتقادی و ایمانی خود را با شناخت ژرف از دین و باورهای دینی عمق بخشند و با الگوگیری از اهل بیت (ع)، نخبگان و اندیشمندان و مجاهدان طول تاریخ، تا آخرین قطره خون خود از حریم ولایت دفاع کنند.

ترقی افزود: افراد با باورهای سطحی و اعتقادات کم عمق در برابر تهاجم فرهنگی دشمن یارای ایستادگی را نخواهند داشت و جوانان جامعه اسلامی باید با درک این واقعیت مهم و ارزشمند در راستای تحقق پیرووزی در جبهه جنگ نرم تلاش کنند.

دبیر شورای مرکزی و معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: هویت ملی امروز کسانی که هویت ملی و دینی خود را از دست داده اند، تحت تاثیر تبلیغات سوء دشمنان قرار گرفته اند و هر روز جلوه ای از تجلی فرهنگ غربی را از خود ظهور و بروز می دهند توان مقاومت در برابر حملات فرهنگی دشمنان را نخواهند داشت.

ترقی با تاکید بر اینکه ‌روند کنونی توطئه های دشمنان رخنه در بین نخبگان و قشر تاثیرگذار جامعه است، افزود: دشمنان با توسعه و گسترش فساد و ابتذال در بین جوانان ایرانی، در جهت منحرف کردن آنان از مسیر رشد، تعالی و کمال، حوزه دین،‌ علم، معرفت و اخلاق تلاش می کنند.

ترفی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 90 فرستنده رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان در منطقه علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع دشمنان در حال تبلیغ و پخش برنامه های فرهنگی هستند تا در فکر جوانان ایران نفوذ کرده و با مسموم کردن ذهن این قشر آنان را از پیروی ولایت فقیه و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی بازدارند.

دبیر شورای مرکزی و معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه دشمن از مطرح شدن اسلام در جهان و تبدیل شدن نظام اسلامی به عنوان یک الگو می ترسد، افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم توسعه اسلام و الگوگیری ملت های جهان از نظام اسلامی ایران است و این امر دنیای استکبار را به وحشت وا داشته است.

ترقی با بیان اینکه دشمن در مقطع کنونی سعی دارد با ایجاد شبهات در روند جنگ نرم با شدت تمام فعالیتکند، افزود: جوانان به عنوان مهمترین هدف دشمن در این روند باید آگاهانه نسبت به از بین بردن این توطئه دشمن تلاش کنند.

ترقی تاکید کرد: تلفات ما در جنگ نرم بیشتر از جنگ در هشت سال دفاع مقدس بوده است و راه جبهه فرهنگی سخت و خطرناک است.