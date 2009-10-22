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۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

محسن اخگر:

100 میلیون بدهی تیم هندبال زرند پرداخت نشده است

100 میلیون بدهی تیم هندبال زرند پرداخت نشده است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی هندبال شهرداری زرند با اشاره به حضور این تیم در لیگ هندبال قهرمانان آسیا گفت: با توجه به عدم تصفیه حساب 100 میلیون بدهی تیم از فصل گذشته در صورت عدم پرداخت بدهی در لیگ هندبال قهرمانان باشگاه های آسیا شرکت نمی کنیم.

اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: متاسفانه بدهی بازیکنان هندبال شهرداری زرند که فصل گذشته تحت عنوان هیئت هندبال کرمان در مسابقات هندبال لیگ برتر کشور حضور داشتند تصفیه نشده است.

وی گفت: موقع عقد قرارداد جدید بازیکنان برای حضور در تیم هندبال که سال جاری تحت عنوان شهرداری زرند در مسابقات حضور خواهید یافت به بازیکنان قول دادیم در صورت عدم تصفیه فصل قبل تا ابتدای لیگ برتر سال جاری بازیکنان می توانند در تیم حضور نیابند.

وی با اشاره به اینکه 40 میلیون تومان تاکنون بابت تصفیه حساب سال گذشته بازیکنان پرداخت شده است و 100 میلیون از این مبلغ باقیمانده است که باید تصفیه شود.

وی افزود: در صورت عدم پرداخت قرارداد فصل قبل حدود 10 بازیکن فصل گذشته در مسابقات سال جاری حاضر نخواهند شد.

اخگر گفت: لیگ هندبال کشور از دوم آذر ماه شروع می شود و مسئولان و هیئت هندبال کرمان زمان زیادی برای تصفیه حساب فصل گذشته و حفظ تیم در مسابقات آسیایی و لیگ سال جاری ندارند.

اخگر خاطرنشان کرد: در حال حاضر 20 روز است که تمرینات را آغاز کرده ایم و علاوه بر یک بازیکن خارجی که فصل قبل در ترکیب تیم حضور داشت دو بازیکن صرب نیز به تیم حاضر شده اند.

وی عنوان کرد: 3 بازیکن از تیم ملی جوانان کشور نیز به تیم افزوده شده اند و با جذب چند بازیکن باتجربه می توانیم امیدوارم باشیم تیمی قوی در مسابقات آسیایی و لیگ برتر هندبال کشور خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تیم عدم وجود سالن ویژه برگزاری مسابقات در شهرستان زرند است و درحال حاضر تمرینات تیم در سالن تجلی کرمان برگزار می شود و احتمالا بازی های تیم نیز در همین سالن انجام می شود.

کد مطلب 969199

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