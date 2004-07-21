مشاور سابق كلينتون به برداشتن اطلاعات متهم شد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه بوستون گلوب برگر اين اسناد را از آرشيوهاي ملي برداشته است وبه همين منظور منزل و دفتر وي اوائل امسال بوسيله ماموران مسلح اف بي آي تفتيش شد.

گرچه صحبتهائي ، مبني بر اينكه وي اسناد را داوطلبانه به آرشيو عود ت داده ، صورت گرفته است ليكن بعضي از نسخ يك گزارش حساس در خصوص تهد يدات تروريستي القاعده طي جشن هزاره در د سامبر 1999 ،هنوز مفقود مانده است.

برگر و وكيلش ديشب اعلام كرد ند كه او عمداً د ست نوشته ها را برداشته است. وي گفت كه اين كار را هنگامي كه اسناد ضد تروريستي طبقه بندي شده را مي خوانده آنها را به پيراهن و شلوار خود چسبانده و از آنجا خارج كرده است.

وي گفت كه او همچنين ناخواسته و غير عمدي از بعضي از اسناد طبقه بندي شده كپي گرفته و در يك كيف چرمي قرار داده است.

برگر ضمن ابراز تاسف عميق از اقدام خودش اعلام داشت كه هيچ منظوري از اين كار نداشته است.