بازگشت حاجی زاده به دنیای کشتی/ اسماعیل پور برای رقابتهای لیگ برتر آماده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حاجی زاده پس از کسب مدال طلای رقابت های کشتی آزاد جهان در سال 2002 تهران دیگر در صحنه مسابقاتی حضور نداشته و به واسطه اینکه وزنش بالا گرفت نتوانست برای چند سال دوبنده تیم ملی را تصاحب کند.

وی ظهر پنج شنبه با حضور در هیئت کشتی استان با نزدیک شدن به آغاز مسابقات لیگ تمرینات خود را از سر گرفته و به گفته خودش قصد دارد با یک تیم لیگ برتری و این بار در یک وزن پائین تر 74 کیلوگرم در مسابقات حاضر شود.

قهرمان 74 کیلوگرم جهان تصریح کرد: در دو سال گذشته مشکلات زیادی برایم به وجود آمد و همگی مزید بر علت بوده تا به مرور زمان از صحنه کشتی دور شوم.

حاجی زاده افزود: پس از برطرف شدن مشکلات اکنون با تلاش خود و حمایت و اصرار دوستان و مربیان بار دیگر با قدرت در لیگ حاضر خواهم شد.

حاجی زاده گفت: در حال حاضر تمرینات خوبی به طور منظم در شهر جویبار دارم و با بدنسازی و فیزیوتراپی خوب قصد حضور در لیگ برتر کشتی کشور و به احتمال فراوان در یکی از تیم های مازندران خواهم داشت.

مسعود اسماعیل پور، دیگر کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم خطه مازندران نیز با بیان اینکه پس از آنکه توانستم در رقابت های جهانی دانمارک حاضر شوم تمرینات خود را به صورت منظم زیرنظر پدرم دنبال می کنم، اظهار داشت: در حال حاضر از لحاظ بدنی آمادگی خوبی دارم.

وی افزود: امسال با سالهای دیگر برای بنده متفاوت بوده و می خواهیم به خوبی تمرینات خود را ادامه دهم که در مسابقات لیگ حریفان را پشت سربگذارم تا مربیان تیم ملی برای به دست آوردن دو بنده تیم ملی مجاب شوند.

اسماعیل پور تصریح کرد: اولین برنامه بنده حضور در لیگ برتر کشتی بوده و با چند تیم مذاکره کرده ام و در صورت توافق نهایی با یک تیم آشنای مازندرانی در لیگ امسال حضوری قدرتمند خواهم داشت.

کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم مازندرانی تیم ملی گفت: امیدوارم با حضور آقای سعیدلو در راس سازمان تربیت بدنی شرایطی فراهم شود تا قهرمانان و مدال آوران در رقابت های المپیک، جهانی و قاره ای از خدمت سربازی معاف شوند.