به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی، صبح جمعه در اولین گردهمایی مشاوران بانوان سازمان ها، شرکت های تابعه و ادارات کل راه و ترابری استان های کشور افزود: در زمانی که غرب با جنگ های تبلیغاتی و رسانه ای و شیوه های متفاوت سعی به تخریب هویت ایرانی و اسلامی کشور دارد رسالت زنان و دختران ایرانی در مرحله نخست هویت بخشی به جامعه ایرانی و تبدیل دانش معرفتی به دارایی است.

نماینده مردم کلات و مشهد در مجلس گفت: از کسب دانش تخصصی و علمی نیز نمی توان گذشت و کسب علم و دانش نیاز زن امروز در جامعه است ولی زنان ما نباید از وظیفه اصلی خود که تبدیل دانش معرفتی به دارایی و گسترش آن در سطح جامعه است، غافل شوند.

وی ادامه داد: امروز جامعه اسلامی بر روی تک تک افراد حساب ویژه ای می کند و برای هر کدام از اقشار جامعه تعریف هویتی انجام شده است که این تعریف مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست بلکه مربوط به ابتدای ظهور اسلام بر روی کره زمین است و انقلاب اسلامی این موقعیت را برای جامعه مهیا کرد تا بتواند در بستری مناسب به استخراج مفاهیم از قرآن بپردازد.

شریعتی با اشاره به این موضوع که ما هنوز نتوانستیم به آن جامعه تعالی بخشی که مد نظر نظام است، دست پیدا کنیم، افزود: جهان در آستانه تحول عظیمی است تحولی که زنان و دختران ایرانی با قرار دادن بینش اسلامی خود به عنوان چراغ راهشان در آن سرنوشت ساز خواهند بود.

وی با اشاره به لازمه وحدت مردم ایران، افزود: سرداران شهید شوشتری و محمدزاده، اهل تسنن و اقلیت های مذهبی در حالی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند که برای رسیدن به وحدت تلاش می نمودند و شهید راه وحدت شدند.

شریعتی گفت: استکبار جهانی با راه اندازی جنگ های فرقه ای می خواهد میان شیعه و سنی تفرقه ساز شود ولی حادثه زاهدان نشان داد که شهدای شیعه و سنی گویی توانستند بار دیگر خون خود را در پیکر جامعه تزریق و جاری سازند.