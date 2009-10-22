سازمان نظام مهندسی باید ازساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک با اعضای جدید هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان بیان داشت: ارتقای کمی و کیفی نظام ساخت و ساز استان را از دیگر اهداف نظام مدیریت فنی و اجرایی استان عنوان کرد و افزود: ریشه یابی معظلات، تدوین برنامه جامع هدایت اصولی ساخت و ساز و در ارتقاء نظام مدیریت شهری باشد.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به لحاظ توان و ظرفیت ویژه ای که دارد باید با سازماندهی و برنامه ریزی جامع به صورت فعال در توسعه و آبادانی و ارتقای نظام مدیریت شهری نقش آفرین باشد.

داریانی با اشاره به تعامل و همدلی سازنده مجموعه نظام مدیریت فنی و اجرایی استان در پیشبرد برنامه های عمرانی گفت: شیوه تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی و عمرانی استان در مدیریت پروژه ها و ابتکار عمل نظام فنی و اجرایی استان در رفع مشکلات اجرایی و جامعه پیمانکاری الگوی سایر استانها است.

وی همچنین بر تشکیل کمیته کاری متشکل از مدیران دفاتر فنی و امور شهری استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به منظور آسیب شناسی حوزه ساخت و ساز و برنامه ریزی برای اعتلای آن تاکید کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تشریح برنامه های هیئت مدیره جدید سازمان گفت: برای نخستین بار در استان و در آغاز دوره فعالیت جدید این مجموعه برنامه جامع و زمانبندی شده ای در راستای ترقی و تقویت نظام فنی و اجرایی استان تدوین شده است.

جعفر هاشم زاده تشیکل کمیسیون های دهگانه سازمان در حوزه های مختلف فنی و مهندسی، افزایش مشارکت سازمان نظام مهندسی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های نظارتی و اجرایی نظام فنی و اجرایی استان ، اصلاح شیوه نامه فعالیت مجریان ذی صلاح ساختمان را از جمله اقدامات و برنامه های سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار کارشناس در رشته های مختلف مهندسی ساختمان و تاسیسات در 11 دفتر نمایندگی سازمان مهندسی استان عضو هستند افزود: بزودی در سه شهرستان تازه تاسیس شوط، چایپاره و پلدشت نیز دفتر نمایندگی این سازمان تاسیس خواهد شد.

در ادامه این نشست اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی نکته نظرات خود را در خصوص برنامه ای پیش بینی شده این سازمان بیان کردند.