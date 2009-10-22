نشست مسئولان فیفا با اعضای تیم فوتبال نوجوانان/ جایزه ویژه به تیم ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، در این نشست که درهتل محل اقامت تیم‌های گروه B مسابقات جام جهانی نیجریه برگزار شد، مسئولان کادر اجرایی مسابقات عکس و مشخصات فردی بازیکنان تیم کشورمان را جمع آوری کردند. ضمن اینکه پس از انطباق مشخصات فردی با پرونده بازیکنان برای هر یک از آنها کارت بازی صادر و شماره پیراهن بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان مشخص شد.

مسئولان فیفا همچنین در این نشست توضیحات لازم در خصوص نحوه برگزاری مسابقات، زمان حضور در ورزشگاه، زمان و محل تمرینات و ... را به مسئولان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ارائه کردند. مسئولان فیفا علاوه بر این فیلمی در خصوص داوری را به مسئولان تیم کشورمان ارائه کردند و از آنها خواستند تا بازیکنان را نسبت به نحوه اجرای قوانین فیفا در طول مسابقات توجیه کنند.

دراین نشست لوح ویژه‌ای از سوی فیفا به سرپرست تیم فوتبال نوجوانان ایران به مناسبت کسب عنوان قهرمانی مسابقات نوجوانان آسیا اهداء شد.

در این جلسه علی دوستی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ضمن تشکر و قدردانی از مسئولان برگزار کننده مسابقات جام جهانی از آنها خواست تا برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق تیم‌ها و اجرای عدالت در مسابقات بطور جدی با پدیده صغرسن برخورد کنند.

در ادامه نماینده فیفا با ابراز خوشحالی از اینکه نیجریه میزبان تیم قهرمان آسیاست اطمینان خاطر داد تا از طریق شیوه‌های علمی از حضور بازیکنان صغرسنی در مسابقات جلوگیری خواهد شد و فیفا نسبت به برقراری عدالت بین تمام تیم‌ها تاکید ویژه‌ای دارد.

امروز همچنین نشست جداگانه‌ای با حضور سرمربیان تیم‌های گروه B و مسئولان رسانه‌ای تیم‌ها با نماینده فیفا برگزار شد و طی آن هماهنگی‌های لازم در خصوص مسابقات و زمان تمرینات، حضور در ورزشگاه و ... به عمل آمد.