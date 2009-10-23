به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا تابش در بازدید از مجتمع مسکونی بهارستان زنجان با بیان اینکه ساختمان سازی در کشور هنوز به روش سنتی انجام می گیرد، افزود: باید هرچه سریع تر به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم تا با پشتیبانی از شیوه های نوین ساختمان سازی، بتوانیم از اصول نوینی که در ساختمان سازی کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با افرادی که از سیستمهای جدید در ساختمان سازی استفاده می کنند مشارکت می کند، ادامه داد: در حال حاضر مطالعه بر روی سیستمهای جدید در ساختمان سازی هستیم تا بتوانیم در این صنعت سرمایه گذاری کرده و از آن در ساختمان سازی استفاده کنیم.

تابش با بیان اینکه در استان زنجان از بلوکهای بتن گازی ASE و سیستمهای LSF استفاده می شود، افزود: باید تلاش کنیم تا استفاده از این شیوه ها در ساختمان سازی توسعه پیدا کند، زیرا این طرح موجب سبکی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و هم به لحاظ عایق بودن صوتی، سر و صدا کمتر به داخل و خارج ساختمان منتقل می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه استفاده از این شیوه و سبک سازی ساختمان ها محاسن زیادی دارد، گفت: با توجه به اینکه کشور در معرض خطر زلزله قرار دارد، سبک سازی ساختمان بهترین مدل برای مقاوم کردن ساختمان ها است.

تابش با بیان اینکه از 4 میلیون واحد مسکونی روستایی، بیش از 50 درصد غیر مقاوم هستند، گفت: تاکنون 800 هزار واحد مقاوم سازی واحدهای روستائی صورت گرفته است و سعی داریم تا پایان برنامه پنجم، این سهم را به بالای 90 درصد برسانیم و در مسکن روستایی مسکن غیر مقاوم نداشته باشیم.

وی افزود: واحدهای مسکونی روستایی نیمه صنعتی شده اند و استفاده از اسکلت پیچ و مهره، در روستاها رایج شده است و اکثر روستاییان از اسکلت فلزی پیچ و مهره ای استفاده می کنند.