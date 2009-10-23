به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شمس مدیر طرح توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آغاز تولید گاز از فاز 7 پارس جنوبی به عنوان آخرین واحد دریایی باقیمانده طرح توسعه فازهای6، 7 و 8 این میدان مشترک گازی، گفت: با راه اندازی این بخش از تاسیسات دریایی، ظرفیت تولید روزانه گاز این سه فاز پارس جنوبی برای اولین بار به 104 میلیون متر مکعب رسید.

وی با بیان اینکه بهره برداری از سومین سکوی دریایی فاز7 پارس جنوبی موجب افزایش توان تولید گاز کشور پیش از فرا رسیدن فصل زمستان خواهد شد، تصریح کرد: با بهره برداری از این سکوی دریایی تولید کامل گاز از فاز 7 پارس جنوبی تکمیل شده و به دنبال آن ظرفیت تولید گاز کشور یک میلیارد فوت مکعب افزایش می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با شروع تولید از سکوی سوم این طرح به زودی تاسیسات مذکور تحویل بهره بردار پروژه خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تاسیسات طرح فازهای 7،6و8 همچون پالایشگاه خشکی، سکوهای دریایی فازهای و مجموعه صدور میعانات گازی و گوی شناور صادرات این تولیدات که از ماهها قبل با حداکثر ظرفیت، توسط بهره بردار در مدار تولید قرار گرفته عملا کلیه فعالیتهای اجرایی کارفرما طرح فازهای6، 7 و 8 به اتمام می رسد.

مدیر طرح توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در پایان یادآور شد: پس از شروع تولید گاز در طرح فازهای6، 7 و 8 این میدان مشترک گازی تاکنون بالغ بر یک میلیارد و 200میلیون دلار میعانات گازی تولید و به خریداران تحویل شده است.

به گزارش مهر، طرح توسعه فازهای 6 تا 8 میدان مشترک گازی پارس جنوبی مهر ماه سال گذشته طی مراسمی به طور رسمی در عسلویه افتتاح شده بود.

هدف از طرح توسعه این سه فاز پارس جنوبی تولید روزانه‌ 104 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز ترش‌،158 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، تولید سالیانه‌ 1.6 میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ (پروپان‌ و بوتان‌) برای صادرات‌ است.

قرار بود گاز ترش‌ تولیدی‌ از این‌ سه فاز پارس جنوبی از طریق‌ یک‌ خط‌ لوله‌ 512 کیلومتری‌ و به‌ منظور ازدیاد ضریب‌ برداشت‌ نفت‌ به‌ میادین نفتی‌ منطقه آغاجاری‌ تزریق‌ شود.