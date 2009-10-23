جزییات برنامه های هفته پژوهش و فناوری/ تقدیر از پژوهشگران هسته ای

رضا فهرستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه های هفته پژوهش و فناوری افزود: دانشگاههای مادر هر استان مسئول دبیرخانه و استانداران، روسای ستادهای پژوهشی این هفته به شمار می آیند.

وی یکی از چالشهایی که ستادها در برگزاری هفته پژوهش با آن مواجه هستند را تامین بودجه اعلام کرد و گفت: با در نظر گرفتن اینکه که بودجه های متمرکز پژوهشی در بودجه های استانی در نظر گرفته نشده است ستادها مجبورند از ردیفهای دیگر و با سختی این منابع را تامین کنند از این رو پیشنهاد شد تا وزیر علوم با برگزاری جلسه ای، از استانداریها و روسای دانشگاهها دعوت به عمل آورد تا زمینه های هماهنگی و همکاری بیشتر در زمینه ارتقای سطح پژوهش در استانها فراهم شود.

آغاز برنامه های هفته پژوهش به صورت متمرکز از 21 آذر

دبیر ستاد ملی هفته ملی با ابراز امیدواری از اینکه در سال جاری برنامه های هفته پژوهش به صورت متمرکز برگزار شود، اظهار داشت: در سالهای قبل پیشنهاد شده بود که هفته پژوهش در استانها از یک هفته تا 10 روز قبل از هفته پژوهش ملی برگزار می شد، اما امسال همه برنامه ها در یک زمان از 21 تا 27 آذر ماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این جلسه تصویب شد که در هفته پژوهش امسال زنگ پژوهش در همه استانهای کشور در روز 21 آذر ماه نواخته شود.

فهرستی گفت: نتایج این بحثها در قالب آیین نامه هفته پژوهش تا چند روز آینده از طریق سایت ستاد هفته پژوهش اعلام می شود.

مطرح شدن سئوال پژوهش در مدارس

وی همچنین به برنامه های جدید این هفته اشاره و خاطر نشان کرد: امسال همزمان با برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در مصلی امام خمینی، نمایشگاه تخصصی کتابها و تجهیزات پژوهشی و منابع علمی و الکترونیکی نیز برگزار می شود علاوه بر این با هماهنگی که با وزارت آموزش و پرورش شده است علاوه بر نواختن زنگ پژوهش در روز 21 آذر ماه، سئوال "پژوهش" در مدارس مطرح می شود.

تقدیر از پژوهشگران

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش با اشاره به فعالیتهای پژوهشی در زمینه های فناوریهای فضایی، هسته ای و نانو، تاکید کرد: در حال حاضر نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین است، برای این فناوریها جهت گیریهایی در نظر گرفته شده و متعاقب آن برای هر دستگاه، دانشگاه و نهادهای تحقیقاتی ماموریتهای خاصی تعریف شده است که در آنجا باید جهشهای علمی و توسعه این فناوریها دنبال شود ما نیز درصددیم تا پس از داوریها هر پژوهشگری که با توجه به اولویتها و سیاستگذاریهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طرح قابل توجهی را در حیطه این فناوری و حوزه های پژوهش و فناوری دیگر ارائه کرده باشد به عنوان برگزیدگان جشنواره هفته ملی پژوهش و فناوری، مورد تقدیر قرار گیرند.

معرفی اولین پژوهشگر حوزه آب و فاضلاب کشور

وی از همکاری برخی دستگاهها با این ستاد در هفته پژوهش خبر داد و گفت: فناوری نانو دارای کاربردهای وسیعی است در حوزه های تصفیه آب، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و دارو سازی دارد از این رو علاوه بر اینکه این دستاوردها در نمایشگاه عرضه می شود، امسال از سوی شرکتهای آب و فاضلاب در هفته پژوهش اولین پژوهشگر آب و فاضلاب کشور معرفی می شود.