به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران شرکت مایکروسافت پس از پشت سر گذاشتن دورانی پر فراز نشیب و مواجهه با مشکلات فراوان با ویندوز ویستای این شرکت در نهایت می توانند از روز 22 اکتبر 2009 ویندوز 7 مایکروسافت را از نقاط مختلف جهان با قیمت 120 دلار خریداری کنند.

شرکت مایکروسافت نیز در تلاش است با آغاز فروش این سیستم عامل جدید فصلی جدید را در تجارت جهانی خود رقم بزند. در واقع مایکروسافت در تلاش است افتخار و عنوان سردمداری نوآوری در فناوری جهان را پس از انتقادات شدیدی که نسبت به ویندوز ویستا وارد شد باز گرداند. مدیر اجرایی مایکروسافت گفته است قصد دارد جاودانگی را به این شرکت بازگرداند و در این راه بر روی ویندوز 7 بسیار حساب می شود زیرا انتظار می رود این سیستم عامل جدید بر روی کاهش بازده سود این شرکت اثر معکوس بگذارد.

مایکروسافت از سال 1983 با معرفی ویندوز به عنوان "نسل بعدی سیستمهای عامل که می تواند محیطی چند منظوره و زمینه رابط گرافیکی با کاربر را در رایانه ها به وجود آورد" در واقع اولین سیستم عامل ویندوز خود را به جهان معرفی کرد و در سال 1985 ویندوز 1.0 در اختیار شرکتهای رایانه ای قرار گرفت. پس از آن شرکت مایکروسافت در سال 1988 به برترین شرکت نرم افزاری جهان تبدیل شد و هرگز این رتبه را به شرکت دیگری واگذار نکرد.

ویندوز 2.0 مایکروسافت در 9 دسامبر 1987 با تغییرات عمده ای به بازار مصرف ارائه شد، این سیستم عامل جدید شباهت رایانه های ویندوزی را با رایانه های مک، رقیب اصلی شرکت مایکروسافت، بسیار زیاد کرد. ارائه ویندوز 3.0 نیز در سال1990 با استقبال گسترده مصرف کنندگان مواجه شده و سه میلیون نسخه از این سیستم عامل در سال اول عرضه به فروش رسید. با این حال ویندوز بعدی مایکروسافت یعنی ویندوز 3.1 اقبال بیشتری داشت و در سال 1992 و دو ماه پس از عرضه در حدود سه میلیون نسخه از آن به فروش رفت. دلیل استقبال عظیم از این سیستم تغییراتی در نحوه تایپ کردن، امکان تغییر دادن ابعاد حروف، توانایی های چند رسانه ای، امکان فعال سازی مجدد برنامه ها و دیگر تغییرات نسبت به ویندوز 3.0 بود.

سال 1995 سال تولد محصولی دیگر از این شرکت موفق و نامدار بود که با نام ویندوز 95 و در دوره تب خرید مصرف کنندگان به بازار عرضه شد. میزان استقبال از این محصول به حدی بود که حتی کاربرانی که رایانه خانگی نداشتند نیز این نرم افزار را برای خود خریداری می کردند. این ویندوز اولین سیستم عامل مستقل از MS-DOS است که از سیستم شبکه و اتصال به اینترنت برخوردار بوده است. ویندوز 98 که در 25 ژوئن 1998 ارائه شد نیز آخرین نسخه از ویندوزها با هسته MS-DOS به شمار می رفت که از مرورگر شبکه برخوردار بود.

نسل جدید ویندوزها در سال 2000 با ارائه ویندوزی با همین نام متولد شدند، این سیستمهای عامل بر اساس فناوری NT مایکروسافت طراحی و تولید شده بود و تمامی نسلهای ویندوز پس از ویندوز 2000 به سیستم به روز رسانی خودکار مجهز شدند.

ویندوز XP نیز که نام آن از جمله " تجربه ای نوآورانه که ویندوز به کاربران رایانه های خانگی پیشنهاد می کند" برگرفته شده است از پشتیبانی چند رسانه ای بیشتری برخوردار بوده و عملکرد بهتر و بهبود یافته تری نسبت به نسخه های پیشین داشت. این سیستم عامل در اکتبر 2001 ارائه شد.

آخرین سیستم عامل شرکت مایکروسافت که در ابتدا بسیار افتخار آمیز و در نهایت دردسر ساز شد، ویندوز ویستا است که در سال 2007 نسخه عمومی آن با تغییراتی در میزان ایمنی نرم افزار و افزوده شدن به برنامه های داخلی به بازار عرضه شد. گرافیک، ایمنی، عملکرد و امکان فعال سازی محصولات در این سیستم عامل در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت اما به تدریج کاربران به دلایلی مانند آسیب پذیر بودن در برابر حملات cold boot، پیچیدگی بیش از حد سیستم و دیگر انتقاداتی که بیشتر در زمینه ایمنی سیستم وارد شد، از محبوبیت ویستا به شدت کاست به صورتی که مایکروسافت در می 2009 اعلام کرد قصد توقف فروش این سیستم عامل را دارد.

اکنون مایکروسافت با آغاز فروش ویندوز 7 از 22 اکتبر 2009 در انتظار تحولی بزرگ در بازار رایانه ها است به صورتی که بسیاری از تولید کنندگان رایانه مانند دل و HP فروش این سیستم عامل را برابر با تحولی سریع و قوی بر صنعت رایانه می دانند.

تقریبا تمامی رایانه هایی که از ویندوز XP استفاده می کنند طی یک یا دو سال آینده باید سیستم عامل خود را به ویندوز 7 ارتقا دهند و با توجه به این حقیقت که ویندوز سیستم عامل 90 درصد از 1.2 میلیارد رایانه خانگی به شمار می رود، می توان فروش غیر قابل وصفی برای این سیستم عامل جدید انتظار داشت.

ویندوز جدید مایکروسافت به گفته بسیاری از متخصصان نرم افزاری نسبت به ویندوز ویستا تفاوت زیادی ندارد، اما نسبت به نیازهای امروزی رایانه های خانگی بسیار تطبیق یافته است برای مثال علاوه بر افزایش میزان ایمنی سیستم، بهبودهایی نیز در بخش مدیای آن در زمینه هایی مانند موسیقی، عکس و ویدئو صورت گرفته است.

ویندوز 7 شاید نتواند وجهه از دست رفته مایکروسافت را به وی بازگرداند اما به طور قطع می تواند مشکلاتی که ویندوز ویستا برای کاربران مایکروسافت به وجود آورده است را به دست فراموشی بسپارد.