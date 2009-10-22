قطبی و پیروانی در ورزشگاه اکباتان/ تقدیر از یاوری و ادای احترام به روح مرحوم فریادشیران

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی، پیت بیوتر، مربیان تیم ملی فوتبال ایران و غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان برای تماشای دیدار راه آهن شهرری - شاهین بوشهر در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به ورزشگاه اکباتان تهران آمده بودند.

از دیگر تماشاگران ویژه دیدار راه آهن شهرری - شاهین بوشهر می توان به اصغر حاجیلو، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، ناصر پورمهدی، سرمربی پیشین تیم فوتبال ابومسلم مشهد، رسول فلاح، مدیرعامل باشگاه برق شیراز و محمدحسن انصاریفرد، مدیرعامل باشگاه راه آهن اشاره کرد.

پیش از آغاز دیدار راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، محمد حسن انصاریفرد و علی نیکجو، سرپرست تیم فوتبال راه آهن شهرری به نمایندگی از این باشگاه با اهدای لوح یابود از زحمات محمود یاوری در جمع زردپوشان تجلیل به عمل آوردند. یاوری در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر هدایت تیم فوتبال راه آهن را برعهده داشت.

به همت باشگاه راه آهن پیش از دیدار تیم فوتبال این باشگاه مقابل شاهین بوشهر یاد و خاطره مرحوم صابر فریاد شیران، بازیکن پیشین تیم فوتبال راه آهن نیز گرامی داشته شد. بازیکنان راه آهن در حالی وارد زمین شدند که تمثال مرحوم فریادشیران را در دست داشتند. با هماهنگی ناظر و نماینده فدراسیون فوتبال پیش از آغاز دیدار راه آهن - شاهین بوشهر برای ادای احترام به روح مرحوم فریادشیران یک دقیقه سکوت اعلام شد.