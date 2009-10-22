زمینه آموزش مهارتهای تخصصی نادر توسط سازمان فنی و حرفه ای مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، محمد حسینی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح و آغاز به کار اولین مرکز آموزشی مهارتهای پیشرفته مهندسی پلیمر کشور در کرج اظهار داشت: این موسسه به منظور ارائه آموزشهای تخصصی و فنی در رشته پلیمر برای اولین بار در کشور در کرج افتتاح و راه اندازی شد.

وی افزود: این مرکز به افراد فارغ التحصیل دانشگاه های مختلف کشور که در این زمینه تحصیل کرده اند، به طور عملی دوره هایی را برای ورود به بازار کار در زمینه های پژوهشی، تدوینی و تهیه استانداردها آموزش می دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جامعه هدف این مرکز کارگران، تکنسینها، مهندسان و کارشناسان است که در زمینه پلیمر اقداماتی را انجام می دهند.

حسینی بیان داشت: در حال حاضر در کشور دانش بسیاری از پدیده ها را داریم اما باید با حمایت از بخش خصوصی و اختصاص اعتبارات مراکز ارائه این مهارتها نیز فراهم شود.

مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران عنوان کرد: انتخاب صنایع شیمیایی و پلیمری به خصوص در این برهه حساس نشان از تیزبینی و هوشمندی جوانان مبتکر ما دارد.

وی ادامه داد: امروز در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی سرمایه های دولت با جرات و شهامت کافی واگذار می شود.

این مسئول متذکر شد: با وجود سرمایه عظیم مانند نفت و گاز در ایران، به طور حتم طی چند سال آینده در این بخش شرکتهای راه اندازی شده بازدهی مطلوبی خواهند داشت.

حسینی اعلام کرد: سهم شاغلان در بخشهای مختلف در آموزشهای فنی و حرفه ای امسال به 30 درصد رسید که تلاش می شود تا این رقم به 50 درصد افزایش یابد.

وی گفت: امید است با حمایت مسئولان دست اندرکار فعالیت و مشارکت بخش خصوصی در این بخش و سایر بخشها افزایش و شاهد ارتقا سطح مهارت جوانان جویای کار باشیم.