به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده در نشست "تحصیل در خارج از کشور،‌ چالشها و انتظارات" در غرفه خبرگزاری مهر همزمان با شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با بیان این مطلب افزود: دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور این توانمندی را دارند که برای دانشجویان خارجی فرصت تحصیلی ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت می تواند به دانشجویان اماراتی علاقمند به تحصیل در ایران‌ فرصت بورسیه فراهم کند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات می تواند با شناسایی دانشجویان مستعد اماراتی برای ادامه تحصیل در ایران در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی،‌ دندانپزشکی و داروسازی و همچنین رشته های تخصصی برای بورسیه معرفی کند.





نشست "تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" در غرفه خبرگزاری مهر

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به میزان تحصیل دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 604 دانشجوی غیر ایرانی در 15 دانشگاه علوم پزشکی در حال تحصیل هستند.

وی تاکید کرد: دانشجویان غیرایرانی سفیران فرهنگی هستند که می توانند در آینده برای ایران مفید باشند و بر اساس آماری که ما در وزارت بهداشت بدست آورده ایم فارغ التحصیلان دانشگاه های ایرانی در کشورهای خود جزء بهترین ها در رده های بالای تحصیلاتی هستند.

به گزارش مهر، نشست "تحصیل در خارج از کشور،‌ چالشها و انتظارات" با حضور نمایندگان خبرگزاری های کشور در محل غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.