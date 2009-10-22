نخستین شکست خانگی سپاهان/ پیروزی ملوان، تراکتورسازی و شاهین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 14:30 امروز (پنجشنبه) با برگزاری چهار دیدار همزمان در شهرهای مختلف آغاز شد که طی آن تیم‌های استیل آذین تهران، تراکتورسازی تبریز، شاهین بوشهر و ملوان بندرانزلی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

سپاهان که تا هفته سیزدهم لیگ برتر هنوز در خانه شکست نخورده بود، در مصاف با استیل آذین غافلگیر شد و با باخت یک برصفر از زمین بازی خارج شد. تیم فوتبال استیل آذین با یک بازی هدفمند از تک فرصت‌های خود نهایت بهره را برد و توسط امیر شاپورزاده در دقیقه 50 به گل رسید. شاگردان استیلی پس از این گل با دفاعی منطقی از اندوخته خود محافظت کردند و به یک پیروزی درخشان دست یافتند. این پیروزی استیل آذین 20 امتیازی را به رده پنجم جدول فرستاد.

راه آهن نیز همچون سپاهان در دیداری خانگی تن به شکست داد و مقابل تیم شاهین بوشهر با نتیجه 2 بریک مغلوب شد. یاوری و تیمش با این پیروزی فاصله خود با تیم‌های انتهای جدول را به هفت امتیاز رسانده و با 14 امتیاز از منطقه خطر فاصله گرفتند.

ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی میزبانان پیروز دیدارهای امروز بودند که موفق شدند به ترتیب مقابل مس کرمان و ابومسلم مشهد به برتری دست یابند.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان صفر - استیل آذین تهران یک

گل: امیر شاپورزاده (50)

اخراج: ابراهیم توره (86 - سپاهان اصفهان) و علی کریمی (5+90 - استیل آذین)

* تراکتورسازی تبریز یک - ابومسلم خراسان صفر

گل: محمد نصرتی (82)

اخراج: علی حقدوست (81 - ابومسلم مشهد)

* راه آهن شهرری یک - شاهین بوشهر 2

گل‌ها: ایمان حیدری (45) برای راه آهن و ایوان پتروویچ (17) و بهادر عبدی (87) برای شاهین

* ملوان بندرانزلی 2 - مس کرمان یک

گل‌ها: آدریانو آلوز (62) و جلال رافخایی (69) برای ملوان و مهدی رجب‌زاده (29) برای مس