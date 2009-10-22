شکایت حدود 100 هزار زن ایتالیایی از برلوسکنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از رسواییهای اخلاقی نخست وزیر ایتالیا، این بار اظهارات وی در یک برنامه تلویزیونی، سبب اعتراض دهها هزار زن ایتالیایی شده است.

بر این اساس تا کنون بیش از 98 هزار زن ایتالیایی شکایتنامه روزنامه "لا ریپوبلکا" علیه نخست وزیر این کشور را به دلیل توهین به زنان امضا کرده اند. این افراد دلیل اقدام خود را "احساس مورد حمله قرار گرفتن" از سوی برلوسکنی عنوان کرده اند.

برلوسکنی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری درباره وزیران زن کابینه اش گفته بود آنها بیشتر از آنکه باهوش باشند، زیبا هستند. این در حالی است که پس از جدایی برلوسکنی از همسرش به دلیل رسوایی اخلاقی، وی بارها مورد انتقاد و حمله گروههای مختلف در ایتالیا قرار گرفته است.

در عین حال مخالفان نخست وزیر ایتالیا معتقدند وی از زنان در کارهای سیاسی سوء استفاده کرده و با این کار به شخصیت زنان توهین می کند. بر اساس این گزارش بسیاری از زنانی که شکایتنامه منتشر شده در روزنامه "لا ریپوبلیکا" را امضا کرده اند، تصاویر خود را نیز برای این روزنامه ارسال کرده و آمادگی خود را برای رو در رو شدن با نخست وزیر را اعلام کرده اند.