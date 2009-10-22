  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

شکایت حدود 100 هزار زن ایتالیایی از برلوسکنی

شکایت حدود 100 هزار زن ایتالیایی از برلوسکنی

حدود 100 هزار تن از زنان ایتالیایی در اعتراض به اظهارات"سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر کشورشان که آن را توهین به جامعه زنان ایتالیا دانسته اند، شکایتنامه ای را علیه وی امضا کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از رسواییهای اخلاقی نخست وزیر ایتالیا، این بار اظهارات وی در یک برنامه تلویزیونی، سبب اعتراض دهها هزار زن ایتالیایی شده است.

بر این اساس تا کنون بیش از 98 هزار زن ایتالیایی شکایتنامه روزنامه "لا ریپوبلکا" علیه نخست وزیر این کشور را به دلیل توهین به زنان امضا کرده اند. این افراد دلیل اقدام خود را "احساس مورد حمله قرار گرفتن" از سوی برلوسکنی عنوان کرده اند.

برلوسکنی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری درباره وزیران زن کابینه اش گفته بود آنها بیشتر از آنکه باهوش باشند، زیبا هستند. این در حالی است که پس از جدایی برلوسکنی از همسرش به دلیل رسوایی اخلاقی، وی بارها مورد انتقاد و حمله گروههای مختلف در ایتالیا قرار گرفته است.

در عین حال مخالفان نخست وزیر ایتالیا معتقدند وی از زنان در کارهای سیاسی سوء استفاده کرده و با این کار به شخصیت زنان توهین می کند. بر اساس این گزارش بسیاری از زنانی که شکایتنامه منتشر شده در روزنامه "لا ریپوبلیکا" را امضا کرده اند، تصاویر خود را نیز برای این روزنامه ارسال کرده و آمادگی خود را برای رو در رو شدن با نخست وزیر را اعلام کرده اند.

کد مطلب 969251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها