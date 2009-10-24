ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اوایل هفته آینده مهلت ارسال آثار این فصل از پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران به پایان می‌رسد و تا به حال نمایشنامه‌هایی به دستمان رسیده که بعد از پایان مهلت ارسال مرحله بررسی آن‌ها توسط محمد یعقوبی، حسین کیانی و من آغاز می‌شود.



مسئول پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران افزود: همچنین طراحی برای شکل‌گیری کارگاه‌های عملی و حضوری این فصل نیز انجام خواهد شد که به احتمال زیاد آبان‌ماه در تهران توسط یعقوبی، کیانی و من برگزار می‌شوند.



وی درباره موضوع فصل آینده این پروژه گفت: ممکن است فصل آینده مضمون آزاد برای نمایشنامه‌ها در نظر گرفته نشود ولی سعی‌مان این است که وجه هنری حفظ شده و رویکرد در صورت موضوعی بودن به سمت و سویی نرود که آثار سفارشی باشند. سعی می‌کنیم مضامینی را مورد نظر قرار دهیم که در آن زمینه‌ها با فقر جدی نمایشنامه‌ مواجه هستیم.

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