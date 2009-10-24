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۲ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۶

کارگاههای حضوری چهار فصل تئاتر ایران آبان‌ماه برگزار می‌شود

کارگاههای حضوری چهار فصل تئاتر ایران آبان‌ماه برگزار می‌شود

مسئول پرورژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران از برگزاری کارگاههای حضوری این قصل از پروژه آبان‌ماه در تهران خبر داد.

ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اوایل هفته آینده مهلت ارسال آثار این فصل از پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران به پایان می‌رسد و تا به حال نمایشنامه‌هایی به دستمان رسیده که بعد از پایان مهلت ارسال مرحله بررسی آن‌ها توسط محمد یعقوبی، حسین کیانی و من آغاز می‌شود.

مسئول پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران افزود: همچنین طراحی برای شکل‌گیری کارگاه‌های عملی و حضوری این فصل نیز انجام خواهد شد که به احتمال زیاد آبان‌ماه در تهران توسط یعقوبی، کیانی و من برگزار می‌شوند.

وی درباره موضوع فصل آینده این پروژه گفت: ممکن است فصل آینده مضمون آزاد برای نمایشنامه‌ها در نظر گرفته نشود ولی سعی‌مان این است که وجه هنری حفظ شده و رویکرد در صورت موضوعی بودن به سمت و سویی نرود که آثار سفارشی باشند. سعی می‌کنیم مضامینی را مورد نظر قرار دهیم که در آن زمینه‌ها با فقر جدی نمایشنامه‌ مواجه هستیم.
کد مطلب 969255

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