درماندگی اوباما در حل بحران افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت : اوبامای از پای افتاده و در هم شکسته در جبهه تشنجات میان حزب خسته از جنگش و تقاضاهای ارتش در راستای استراتژی افغانستان مهمترین سلاح خود یعنی حمایت آمریکاییها را از دست می دهد.

نویسنده در ادامه با اشاره به پذیرش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از طرف کرزای و اینکه به این ترتیب اوباما توانست کمی راحت تر نفس بکشد، نوشت : البته مسائل و مشکلات رئیس جمهوری آمریکا هنوز حل نشده است. برعکس در جبهه وطن حمایت و پشتیبانی برای این فرمانده کل(اوباما ) در هم شکسته است.

در ادامه این مطلب آمده است : در آوریل گذشته هنوز دو سوم آمریکاییها از سیاست اوباما در افغانستان راضی بودند. در یک همه پرسی اخیر واشنگتن پست و فرستنده تلویزیونی ABC این میزان به 45 درصد کاهش یافته و تنها در ماه گذشته ده درصد دیگر نیز پایین رفته است.

نویسنده در ادامه شدید ترین کاهش حمایت از سیاستهای اوباما را در بین جمهوریخواهان ارزیابی کرده و نوشت : در حالی که در سپتامبر گذشته هنوز اکثریت آنها از سیاست اوباما در افغانستان راضی بودند امروز موافت آنها با رئیس جمهوری کشورشان به 22 درصد رسیده است.

زوددویچه سایتونگ در ادامه به دلایل این کاهش حمایت مردمی با سیاستهای اوباما در افغانستان پرداخته و نوشت : اوباما در مبارزات انتخاباتی خود موفقیت در افغانستان را جزو اولویتهای کاری خود عنوان کرد و مدت کوتاهی بعد از ورودش به کاخ سفید تا کنون حدود 21 هزار نیروی اضافه به این کشور فرستاده است و همین چند روز پیش بود که مطبوعات آمریکایی گزارش دادند که اوباما 13 هزار نیروی دیگر را به عنوان واحد پشتیبانی در این منطقه مستقر کرده است بدون اینکه عموم را از این اقدام خود آگاه کند.

در ادامه این مطلب نویسنده با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن بیشتر اوباما بعد از درخواست فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان مکریستال مبنی بر افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور نوشت : عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس ارزیابی های این مقام نظامی تهدید به شکست می شود.

نویسنده در ادامه با اشاره به مخالفت واضح "مک کین" رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری از سیاستهای اوباما در افغانستان اظهار داشت : در طرف دیگر حزب خسته از جنگ اوباما قرار دارد. در این جبهه طیف وسیعی از حامیان صلح و اتحادیه ها قرار دارند که یک کاهش واضح نیروهای آمریکایی یا البته برگشت همه آنها را خواستارند.

در این میان معاون رئیس جمهوری و مشاور امنیت ملی وی نیز مخالف افزایش نیروها در افغانستان هستند.

در ادامه این مطلب آمده است : در چنین شرایط متشنجی اوباما هفته ها است که در تلاش است راهبرد جدیدی در افغانستان بیابد. وی چندین بار در هفته های گذشته با مشاور امنیت ملی اش جلسات مخفی در این باره تشکیل داده است. این در حالی است که بسیاری از آمریکاییها اوباما را در این راستا دچار ضعف رهبری ارزیابی می کنند.

نویسنده در پایان با تاکید بر اینکه این موضوع که اوباما برای یا بر خلاف افزایش گروهها در افغانستان راهبرد خود را قرار دهد اما به ندرت می تواند به حمایت اکثر آمریکاییها امیدوار باشد. مردم آمریکا شدیدا در این مسئله دچار شکاف و دو دستگی شده اند به گونه ای که 47 درصد آنها از فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان حمایت می کنند و 49 درصد آنها با آن مخالفند.