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۳۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

پروژه آزاد راه قزوین - رشت نیمه دوم آذر به بهره برداری می رسد

پروژه آزاد راه قزوین - رشت نیمه دوم آذر به بهره برداری می رسد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: پروژه آزاد راه قزوین - رشت نیمه دوم آذر سال جاری با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی عصر پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: بخش حمل و نقل از بخشهای زیربنایی اقتصاد است که تأثیر فراوانی بررشد اقتصادی استان دارد.

وی ادامه داد: آزاد راه قزوین - رشت موجب تقویت پیوند اقتصادی کشور به ویژه استان گیلان با کشورهای حاشیه خزر می شود زیرا این مسیر بعنوان بخشی از مسیر کریدوربین المللی شمال - جنوب موجب افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در گیلان خواهد شد.

استاندار گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: کریدور شمال - جنوب کوتاهترین، ارزانترین و مناسبترین مسیر حمل کالا بین آسیا و اروپاست و آزاد راه قزوین - رشت بعنوان یکی از مهمترین قطعات شبکه آزاد راهی کشور نقش مهمی در زمینه ارتباط استانهای همجوار به پایتخت کشور دارد.

وی همچنین محور قزوین - رشت را از جاده های پرترافیک کشور دانست و اظهار داشت: بهره برداری از این آزاد راه موجب سرعت، کاهش ترافیک و روانسازی عبور و مرور و کاهش حوادث جاده ای می شود و این آزاد راه بعنوان یک پروژه مهم تأثیر بسزایی در استان خواهد داشت.

قهرمانی تصریح کرد: بهره برداری از آزاد راه قزوین - رشت همچنین موجب بهینه سازی مؤثر مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی از طریق کاهش زمان سفر و کوتاهی مسیر حمل و نقل می شود.

وی گفت: عملیات اجرایی پروژه آزاد راه قزوین رشت سال 1372 با سرمایه گذاری مشترک وزارت راه ترابری و شرکت آزاد راه قزوین - رشت بطور رسمی آغاز شده است.

وی عنوان کرد: طول آزاد راه از قزوین رشت 138 کیلومتر است که 11 کیلومتر آن در محدوده رودبار منجیل خارج از برنامه مشارکت سرمایه گذار قرار دارد.

استاندار گیلان ادامه داد: در حال حاضر پروژه آزاد راه قزوین - رشت 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با برنامه ریزیهای انجام شده در نیمه دوم آذر ماه سال جاری با حضور دکتر " محمود احمدی نژاد " ریاست جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 969258

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