پروژه آزاد راه قزوین - رشت نیمه دوم آذر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی عصر پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: بخش حمل و نقل از بخشهای زیربنایی اقتصاد است که تأثیر فراوانی بررشد اقتصادی استان دارد.

وی ادامه داد: آزاد راه قزوین - رشت موجب تقویت پیوند اقتصادی کشور به ویژه استان گیلان با کشورهای حاشیه خزر می شود زیرا این مسیر بعنوان بخشی از مسیر کریدوربین المللی شمال - جنوب موجب افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در گیلان خواهد شد.

استاندار گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: کریدور شمال - جنوب کوتاهترین، ارزانترین و مناسبترین مسیر حمل کالا بین آسیا و اروپاست و آزاد راه قزوین - رشت بعنوان یکی از مهمترین قطعات شبکه آزاد راهی کشور نقش مهمی در زمینه ارتباط استانهای همجوار به پایتخت کشور دارد.

وی همچنین محور قزوین - رشت را از جاده های پرترافیک کشور دانست و اظهار داشت: بهره برداری از این آزاد راه موجب سرعت، کاهش ترافیک و روانسازی عبور و مرور و کاهش حوادث جاده ای می شود و این آزاد راه بعنوان یک پروژه مهم تأثیر بسزایی در استان خواهد داشت.

قهرمانی تصریح کرد: بهره برداری از آزاد راه قزوین - رشت همچنین موجب بهینه سازی مؤثر مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی از طریق کاهش زمان سفر و کوتاهی مسیر حمل و نقل می شود.

وی گفت: عملیات اجرایی پروژه آزاد راه قزوین رشت سال 1372 با سرمایه گذاری مشترک وزارت راه ترابری و شرکت آزاد راه قزوین - رشت بطور رسمی آغاز شده است.

وی عنوان کرد: طول آزاد راه از قزوین رشت 138 کیلومتر است که 11 کیلومتر آن در محدوده رودبار منجیل خارج از برنامه مشارکت سرمایه گذار قرار دارد.

استاندار گیلان ادامه داد: در حال حاضر پروژه آزاد راه قزوین - رشت 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با برنامه ریزیهای انجام شده در نیمه دوم آذر ماه سال جاری با حضور دکتر " محمود احمدی نژاد " ریاست جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.