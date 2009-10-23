به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "جادوگر شهر رنگینکمان" به کارگردانی محمود اکبرشاهی از اول تا 25 آبانماه صبحها ویژه مدارس و مهدکودکها در فرهنگسرای ارسباران به صحنه میرود. این نمایش داستان جادوگری است که شهرهای مختلف را تحت تسخیر خود درآورده و میخواهد شهر رنگینکمان را نیز تحت کنترل خود درآورد.
مجید شکری، رضا غفارنژاد مولایی، نیما جوان و سعید حاجیحیدری بازیگران و طراح صحنه و لباس نمایش "جادوگر شهر رنگینکمان" حسین دستفال و مصطفی دارابی و دستیار کارگردان و گرافیست نمایش رضا غفارنژاد مولایی و حسین دستفال هستند. این نمایش پیش از این در فرهنگسرای نیاوران هم به صحنه رفته بود.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس خیابان شریعتی، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.
کانون نمایش فرهنگسرای ارسباران میزبان نمایش "جادوگر شهر رنگینکمان" به کارگردانی محمود اکبرشاهی میشود.
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