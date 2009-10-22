هشدار ناتو درباره وخامت اوضاع افغانستان/کشته شدن 24 شورشی در حمله ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو هشدار داد در صورتی که اعضای سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خودداری کنند، اوضاع امنیتی این کشور رو به وخامت خواهد گذاشت.

وی طی سخنانی که پیش از دیدار وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در اسلواکی بیان شد خاطرنشان کرد: بهای شکست در افغانستان بسیار بیشتر از میزان هزینه ای است که کشورها باید در ازای اعزام نیرو به این کشور بپردازند.

راسموسن در کنفرانس مطبوعاتی که در پایتخت اسلواکی برگزار شد، گفت : اگر ما افغانستان را تنها بگذاریم، دوباره به پایگاه گروههای تروریستی نظیر القاعده و طالبان تبدیل خواهد شد. به اعتقاد وی همچنین بی ثبات شدن پاکستان به عنوان یک کشور اتمی، سبب به خطر افتادن امنیت در منطقه آسیای مرکزی می شود.

در گزارش دیگری خبرگزاری شینهوا از کشته شدن 24 شورشی دیگر به دست نظامیان ارتش پاکستان خبر داد. این افراد طی عملیات ارتش این کشور در وزیرستان جنوبی طی 24 ساعت گذشته کشته شده اند.

در این حملات 2 نظامی دولتی کشته و 4 نفر دیگر نیز زخمی شده اند. طبق اعلام ارتش پاکستان در ساعات گذشته نیروهای دولتی بخشهای وسیعی از مواضع طالبان را به تصرف درآورده و آنها را وادار به عقب نشینی کرده اند.

بر اساس این گزارش ارتش پاکستان همچنین به عملیات نظامی خود در بخشهای سوات و ملکند ادامه داده است که طی آن "اقبال الیاس اسلام" از سرکردگان طالبان در منطقه کشته شده است.

گفتنی است از زمان حمله ارتش پاکستان به مواضع طالبان در دره سوات و ملکند در اواخر ماه آوریل تا کنون حدود هزار و 700 نفر از شورشیان کشته شده و بیش از 2 میلیون شهروند نیز بی خانمان گشته اند.