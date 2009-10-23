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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

معاون پژوهشی دانشگاهها خواستار جلسه وزیر علوم با استانداریها شدند

معاون پژوهشی دانشگاهها خواستار جلسه وزیر علوم با استانداریها شدند

اولین جلسه هماهنگی ستادهای استانی برگزار کننده مراسم هفته پژوهش و فناوری به منظور رفع برخی مشکلات برگزار شد که طی آن معاونان پژوهشی دانشگاههای کشور خواستار تشکیل جلسه مشترک استانداریها با وزیر علوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور مدیران دفاتر آموزش و پژوهش استانداریها، معاونان پژوهشی و روسای دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

ستادهای استانی هفته پژوهش با ترکیب استانداری به عنوان رئیس ستاد و روسای دانشگاههای مادر به عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش تشکیل می شود و این جلسه با حضور مسئولان ذی ربط برای رفع برخی مشکلات برگزار شد.

در این جلسه ضمن بحث و بررسی در زمینه برنامه ها و عملکرد ستادهای هفته پژوهش مصوب شد جلسه ای با حضور کلیه استانداریها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی با ستادهای استانی هفته پژوهش ایجاد شود.

کد مطلب 969266

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