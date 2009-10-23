معاون پژوهشی دانشگاهها خواستار جلسه وزیر علوم با استانداریها شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور مدیران دفاتر آموزش و پژوهش استانداریها، معاونان پژوهشی و روسای دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

ستادهای استانی هفته پژوهش با ترکیب استانداری به عنوان رئیس ستاد و روسای دانشگاههای مادر به عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش تشکیل می شود و این جلسه با حضور مسئولان ذی ربط برای رفع برخی مشکلات برگزار شد.

در این جلسه ضمن بحث و بررسی در زمینه برنامه ها و عملکرد ستادهای هفته پژوهش مصوب شد جلسه ای با حضور کلیه استانداریها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی با ستادهای استانی هفته پژوهش ایجاد شود.