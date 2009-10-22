سفری طولانی برای حضور در "کالابار" نیجریه/ شاگردان دوستی همسایه با رقبا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان که ساعت 5 بامداد روز چهارشنبه تهران را به مقصد قطر ترک کرد در ساعت 6:35 وارد قطر شد و از آنجا در ساعت 7:50 با پروازی مستقیم راهی شهر لاگوس نیجریه شد، پروازی که 8 ساعت به طول انجامید. پس از آن ملی پوشان بیش از 3 ساعت در فرودگاه این شهر معطل ماندند و با پرواز دیگر راهی شهر انوگو شدند. شاگردان دوستی پس از نیم ساعت حضور در هواپیما به شهر کالابار رفتند.

در کالابار نمایندگان سفارت و چند تن از ایرانیان مقیم نیجریه به استقبالش شاگردان علی دوستی آمدند. تیم نوجوانان ایران با تدابیر شدید امنیتی و در حالی که دو ماشین مسلح پلیس کشور نیجریه این تیم را همراهی می کردند راهی هتل "آمبر" شهر کالابار شد.

- حواشی جالب توجه حضور تیم فوتبال نوجوانان ایران در شهر کالابار نیجریه در زیر می آید:

* تیم ایران آخرین تیم گروه B مسابقات جهانی نوجوانان بود که وارد هتل آمبر شهر کالابار شد. تیم هلند ظهر چهارشنبه و تیم‌های گامبیا و کلمبیا عصر همین روز به هتل آمبر وارد شده بودند.

* بازیکنان ایران پس از ورود به هتل با نفرات تیم هلند که در حال تماشای بازی آث میلان و رئال مادرید از طریق تلویزیون لابی هتل بودند، مواجه شدند.

* مشکل اینترنت و خط تلفن باعث شده مسئولان و بازیکنان هر 4 تیم از چنین موضوعی ناراحت شوند و اعتراض خود را به مسئولان برگزار کننده مسابقات اعلام کرده‌اند.

* طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری مسابقات جام جهانی نوجوانان هر 4 تیم ایران، هلند، کلمبیا و گامبیا در هتل "آمبر" شهر کالابار مستقر شدند، زیرا این هتل تنها هتل قابل اقامت شهر کالابار برای تیم‌های خارجی است.

نوجوانان ایران در سفر به نیجریه

* پشت محوطه هتل آمبر رودخانه بزرگی قرار دارد که باعث شده است طبیعت زیبایی در اطراف هتل به وجود آید. هوای شهر کالابار همانند شهرهای شمالی ایران گرم و شرجی است.

* نمادهای برگزاری مسابقات جام جهانی کمتر در سطح شهر کالابار نیجریه قابل رویت است اما در تمام محوطه هتل آمبر این نمادها دیده می شود.

* با هماهنگی خسرو رضازاده، سفیر ایران در نیجریه شرایط بسیار مطلوبی برای تیم نوجوانان فوتبال کشورمان فراهم شده است و نمایندگان سفارت بارها با حضور در کنار کادر فنی وبازیکنان این تیم سعی در رفع نیازهای موجود دارند.

* هر 4 تیم ایران، هلند، گامبیا و کلمبیا صبح روز پنجشنبه همزمان برای صرف صبحانه وارد رستوران هتل شدند که این موضوع باعث شد تمام بازیکنان با یکدیگر روبرو شوند. در این بین کاملا مشخص شد که تعدادی از بازیکنان تیم‌های گامبیا و کلمبیا سن‌شان بالاتر از 17 سال است اما در تیم هلند تنها یکی دو بازیکن ظاهرشان به بیش از 17 سال می خورد. مسئولان فیفا هم در گفتگو با مربیان تیم ملی به این موضوع اشاره کردند که شما تیمی یکدست دارید و کاملا مشخص است که بازیکن صغر سنی ندارید.

* در حالی که قرار بود تمرین صبح امروز تیم فوتبال نوجوانان ایران در ساعت 10:30 برگزار شود به علت نشست ویژه‌ای که نفرات ایران با مسئولان فیفا داشتند این تمرین لغو شد.

* تا این لحظه تنها یک گروه فیلمبرداری نیجریه‌ای برای پوشش خبری و حواشی مسابقات جام جهانی و گفتگو با مسئولان تیم‌های حاضر در گروه B این مسابقات وارد هتل آمبر شده‌اند.

* در لابی هتل آمبر سه تلویزیون بزرگ وجود دارد که از تمام آنها مسابقات مختلف تیم‌های پایه پخش می شود.