به گزارش خبرنگار مهر، مخدومی که سال گذشته نمایش "حقه‌های مبارک" را در خانه نمایش به صحنه برد و مورد استقبال عموم قرار گرفت، با پایان گرفتن هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی نمایش "سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان را از یکشنبه سوم‌ آبان‌ماه ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می برد.



این نمایش که در ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در بجنورد از آثار برگزیده جشنواره بود داستان حضور تاجری با نام کیانی و زوجی جوان در زمان بمباران تهران را در مشهد و حرم امام رضا (ع) روایت می‌کند. کرامت رودساز، عصمت رضاپور، سام کبودوند، شبنم خزلی، مهدی‌ زمین‌پرداز، الهام شعبانی و مهدی آل‌آقا بازیگران "سه روز ابدی" هستند.



گیتا بهادری و کسری اختری دستیاران کارگردان، وحید لاری طراح صحنه و لباس و فرزاد ورزنده آذر آهنگساز این نمایش هستند.

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