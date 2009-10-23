دو سوم فعالیتهای ورزشی کرج توسط شهرداری ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید عی آقازاده صبح جمعه در هشتمین دوره اجلاس مدیران تربیت بدنی کلانشهرهای کشور در باشگاه میلاد شهرداری کرج اظهار داشت: باید تمامی تلاشها در جهت توسعه امر ورزش و تربیت بدنی برای رفاه حال شهروندان باشد.

وی افزود: حدود 28 میلیون نفر و یک سوم از جمعیت کشور در کلانشهرها زندگی می کنند و این افراد اغلب افرادی از طبقه مرفه هستند و مشاهده شده که ورزشکاران نیز در این طبقه بیشتر حضور دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیش از دو سوم کل فعالیتهای ورزشی کرج از تربیت بدنی شهرداری نشات می گیرد و علت این امر وظایف مهم شهرداری در مسائل ورزشی، فرهنگی و اجتماعی است.

آقازاده بیان داشت: در بودجه های سالانه شهرداریها رقم قابل توجهی به اجرای فعالیتهای ورزشی و فرهنگی اختصاص می یابد که در این راستا در کلانشهر کرج چند سالی است که مراسم تجلیل از مدال آوران به نحو مطلوب در حد توان برگزار می شود.

شهردار کرج عنوان کرد: در برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران شهرداری کرج 100 میلیون تومان برای هزینه هایی از قبیل اجاره مکان و خرید هدایای ورزشکاران صرف شد.

وی ادامه داد: شهرداری کرج هم اکنون بیش از 13 مکان ورزشی و هفت زمین بازی دارد و با توجه به جمعیت دو میلیونی این کلانشهر و کثرت ورزشکاران باید این اماکن افزایش یابند.

این مسئول یادآور شد: در این اجلاس روشهای مختلف جذب جوانان به ورزشهای مختلف کشور بررسی و راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه خواهد شد.

هفتمین دوره اجلاس مدیران تربیت بدنی شهرداری کلانشهرهای کرج، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، قم و اهواز به میزبانی کرج در باشگاه میلاد شهرداری از امروز تا اول آبان ماه جاری در حال برگزاری است.

در این مسابقات 100 ورزشکار در وزنهای 55، 60، 66، 74، 96 و 120 کیلوگرم به رقابت خواهند پرداخت.

این اجلاس هر سال در یکی از کلانشهرهای کشور و با هدف ایجاد هماهنگیهای لازم در جهت برگزاری مسابقات مختلف ورزشی بین شهرداریهای کلانشهرهای کشور برگزار می شود.