میزان مصرف دارو در ایران معادل چین است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمود شبستری پنجشنبه شب در مراسم افتتاحیه اولین همایش علمی پژوهشی طب الرضا افزود: مصرف داروهای شیمیایی با عوارضی که دارد لطمه زیادی بر سلامت عمومی مردم جامعه ما می زند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: کشور چین با ورود تکنولوژی جدید طب سنتی خود را گم نکرده بلکه آن دو را با هم ترکیب کرده است.

شبستری اظهار داشت: وظیفه جامعه پزشکی در ایران نیز تلفیق شرایط بومی و جغرافیایی کشور با علم پزشکی وارداتی است.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما به دلیل داشتن پوشش گیاهی انبوه و عظیمی که نعمت بزرگی برای ما محسوب می شود توانایی زیادی در جهت رشد و توسعه طب سنتی و به خصوص طب اسلامی دارد.

در ادامه همچنین دکتر مهدی اصفهانی از اعضای هیئت رئیسه سمینار طب الرضا گفت: ما نیازمند یک سامانه و نظام تدوین طب اسلامی در کشور هستیم.

وی افزود: منشا دانش پزشکی از تلفیق تکوین و تشریح به صورت دانش پزشکی و ساختار فلسفی و چارچوب رفتار پزشکی تبلور شده است.

اصفهانی افزود: در طب اسلامی پیشرفتهای علمی و دانش آینده بشر و تجارب و دست یافته های پزشکی بشر به تامین، بازیابی، حفظ و ارتقاء سلامت به مفهوم جامع آن می پردازند.

وی تصریح کرد: جامعه اسلامی مکلف است به پیشرفته ترین علوم دست یابد و حق ندارد لحظه ای از علم عقب بماند و مسلمانان پیشروترین انسانها در علم باید باشند.