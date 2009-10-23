یش از 200 پادگان نزاجا در حریم شهری مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: وجود این پادگانها و خانه های سازمانی در فضای شهری قدرت مانور را از فرماندهان گرفته است.

وی اظهار داشت: برای اینکه کمکی به مجموعه مدیران استانی و شهری داشته باشیم و قدرت مانور فرماندهان را افزایش دهیم، طرح جابجایی پادگانها در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 پادگان یا در مرحله جابجایی و یا در حال مطالعه برای جابجایی است که بزودی عملیاتی می شود.

امیر سرتیپ پوردستان به تهدیدات نرم دشمنان اشاره و اضافه کرد: امروز دشمن وقتی می بیند با تهدیدات سخت نمی تواند کارایی داشته باشد به تهدیدات نرم روی می آورد.

فرمانده نزاجا، مولفه های تهدیدات نرم را جنگ روانی، ایران هراسی، توسعه بی بندوباری و موادمخدر دانست و گفت: در این زمینه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلانی ایران، سازو کار مقابله طراحی کرده است.

وی یادآور شد: این سازوکار در مقیاس وسیعی در حال اجرا بوده و ما توانایی مقابله با این تهدیدات نرم دشمنان را دارا هستیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تهدیدات نرم دشمنان نتوانسته در این نیرو رخنه ای ایجاد کند و ما آمادگی کامل برای مقابله به این تهدیدات را دارا هستیم.