رقابت کشتی گیران مازندرانی در دو جام بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد جام جمهوریت ترکیه در رده سنی جوانان از صبح امروز(جمعه) در شهر استانبول ترکیه آغاز شد که امروز عارف فضلی در وزن 50 کیلوگرم، میلاد صداقت در وزن 66 کیلوگرم و جابر زمانی در وزن 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.

دیگر نمایندگان مازندران روزهای شنبه و یکشنبه به مصاف حریفان خود می روند. ضمن اینکه این تیم در اوزان 74 و 84 کیلوگرم نماینده ای ندارد.

همچنین تیم کشتی آزاد بزرگسالان مازندران نیز که به نمایندگی از کشورمان در رقابتهای بین المللی استفان سرکسیان ارمنستان شرکت کرده هم اکنون در شهر ایروان حضور دارد.

یاسر خالپور و مهران رضازاده در وزن 55 کیلوگرم، سعید داداش پور در وزن 66 کیلوگرم، سعید واگذاری در وز ن 84 کیلوگرم و کمیل قاسمی در وزن 120 کیلوگرم از ساعت 30/15 امروز به وقت تهران در مراسم وزن کشی شرکت کرده و از صبح فردا (شنبه) به مصاف رقبای خود می روند.

نمایندگان سه وزن دوم تیم مازندران شامل عباس دباغی در وزن 60 کیلوگرم، سعید توکل در وزن 74 کیلوگرم و جعفر شمس ناتری در وزن 96 کیلوگرم روز یکشنبه به مصاف رقبای خود می روند.