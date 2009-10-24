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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

رقابتهای لیگ برتر کشتی از دهه پایانی آبانماه آغاز می شود

رقابتهای لیگ برتر کشتی از دهه پایانی آبانماه آغاز می شود

رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از دهه پایانی آبانماه بصورت همزمان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از دهه پایانی آبان ماه و با شرکت هشت تیم در هر رشته آغاز خواهد شد.

در رشته کشتی آزاد تاکنون تیمهای نفت تهران، گازمازندران، نماینده بروجرد و نیروی زمینی ارتش بصورت رسمی اعلام آمادگی کرده اند و شش تیم دیگر نیز بصورت غیر رسمی برای شرکت دراین مسابقات دواطلب هستند.

در رشته کشتی فرنگی نیز تاکنون تیمهای نیروی زمینی ارتش، منتخب ایذه و شرکت ملی حفاری ایران اعلام آمادگی کرده اند و نه تیم دیگر نیز بصورت غیررسمی برای شرکت در این رقابتها ابراز تمایل کرده اند.

کد مطلب 969305

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