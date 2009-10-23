شبکه باران ماهواره ای شد / انتشار سیگنالهای تلویزیون دیجیتال در تهران

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت: انتشار سیگنالهای تلویزیون دیجیتال در تهران و کرج بزودی انجام می شود.

سید عزت الله ضرغامی با بیان اینکه فناوری در تکنولوژیهای جدید امکان ارسال سیگنال را فراهم می کند، افزود: امروزه از طریق شبکه اینترنت به هر نقطه از دنیا می توان متصل شد و اینترنت می تواند رسانه ای تاثیر گذار در این ارتباط باشد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های شبکه باران توسط سیستم آپ لینک از طریق شبکه های ماهواره ای قابل دریافت خواهد بود، اظهارداشت: با راه اندازی این سیستم بسیاری از مشکلات سیگنال رسانی در استان برطرف می شود.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه در حال حاضر دستاوردهای دینی، فرهنگی و ملی ایران از مخاطبان زیادی برخوردار است، افزود: ایران اسلامی از پیشینه فرهنگی و ملی خوبی برخورداراست و تولید و پخش برنامه های دینی، فرهنگی و ملی در راستای معرفی بیشتر کشور به جهانیان با موفقیت در حال انجام است.

وی اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی موجب رشد و توسعه کشور در همه زمینه ها شده و با ماهواره ای شدن برنامه های بسیاری ازاستانهای کشور، زمینه معرفی بهتر ایران اسلامی فراهم شده است.

ضرغامی ادامه داد: در عصر جنگ نرم رسانه ای امروز رسانه ها در انتقال پیام نقش حیاتی دارند از اینرو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با بهره مندی از تکنولوژی روز و انتقال و توزیع مناسب، پپام انقلاب را به گوش مردم جهان برساند.

از طریق ماهواره "آسیا ست" 70 روستای بالای 20 خانوار استان گیلان تحت پوشش قرار می گیرند

مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز در این مراسم گفت: پخش برنامه های شبکه استانی گیلان از طریق ماهواره آسیا ست، 51 کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

محسن نصرپور افزود: با ماهواره ای شدن پخش برنامه های شبکه باران علاوه بر ایجاد ارتباط با گیلانیان خارج از کشور و انعکاس آداب و رسوم و فرهنگ برجسته مردم و پتانسیلهای گردشگری و اقتصادی استان در عرصه بین المللی، بخش قابل توجهی از مشکلات پوشش رسانه ای شبکه باران نیز در داخل استان و سطح کشور مرتفع خواهد شد.

وی اظهار داشت: با راه اندازی سامانه سیگنال رسانی ماهواره ای ( آپلینک ) شبکه استانی صدا و سیمای مرکز گیلان مشکلات فنی، پوششی، فرستنده و دریافتی این مرکز تقویت می‌ شود.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان عنوان کرد: این سامانه امکان و ابزار حضور در شبکه های جهانی برای افزایش سرمایه ها و توانمندیهای اجتماعی، تقویت مشارکت و انسجام اجتماعی و نهایت ارتقای درآمد سرانه، رفع بیکاری و مهاجرت موثر است.

وی ادامه داد: با پخش برنامه های شبکه استانی باران از طریق ماهواره "آسیا ست" 70 روستای بالای 20 خانوار استان گیلان که فاقد پوشش شبکه استانی هستند و برخی از شبکه های سراسری که در گیلان خوب دریافت نمی شوند، تحت پوشش قرار می گیرند.

نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت نیز در این مراسم با اعلام اینکه در عصر حاضر صدا و سیما مسئولیت سنگینی را به عهده دارد، گفت: ترویج ارزشهای دینی، ملی و مذهبی باید بصورت جدی در دستور کار این رسانه قرار گیرد چرا که با برنامه سازی فرهنگی می توان از هجمه های دشمنان در امان ماند.

آیت الله زین العابدین قربانی افزود: صدا وسیما باید برای انعکاس توانمند یهای موجود جامعه تلاش و با برنامه سازی مناسب در جهت تشویق و ترغیب جوانان به کار آفرینی و تلاش و توسعه کشور اقدام کند.

وی با بیان اینکه پخش ماهواره ای شبکه استانی، استعدادهای گیلان را در جهان منعکس می کند، اظهار داشت: آشنای مردم جهان از گیلان، جاذبه های فرهنگی، طبیعی، گردشگری از دیگرفوائد این کاراست.

آیت الله قربانی تصریح کرد: استان گیلان از جهات مختلف نقاط مثبت بسیاری دارد که می تواند از طریق شبکه استانی در جهان شنا سانده شود.

وی ادامه داد: با این حال قرار گرفتن شبکه استانی گیلان بر روی ماهواره، مسئولیت و وظیفه خطیری را بر عهده کارکنان صدا و سیمای استان می گذارد.

امام جمعه رشت یادآور شد: از این پس هر فیلم، سخن و هر چیزی که در سیمای گیلان پخش شود در دنیا منعکس می شود و این امر وظیفه کارکنان و دست اندرکاران این رسانه را برای تولید برنامه های خوب و مفید سنگین تر می کند.

کیفیت برنامه سازی در صدا و سیما توجه بیشتری شود

استاندار گیلان نیز در ادامه این مراسم گفت: رسالت رسانه ملی و استانی سنگین است و امروز که از طریق ماهواره امواج استان به اقصی نقاط ایران و جهان می رسد باید به کیفیت برنامه سازی توجه بیشتری شود و زندگی شخصیتهای والامقام استان در گذشته و حال به تصویر کشیده شود تا مردم با زندگی آنها آشنا شوند.

روح الله قهرمانی گفت: رسانه از پد ید ههای مهم و تاثیرگذار درعصر کنونی است به طوریکه مقام معظم رهبری جنگ امروز را جنگ رسانه ‌ها دانسته‌ اند، این درحالیست که اکثر رسانه ‌های جهان ضد اسلام و کشورهای اسلامی به خصوص ایران فعا لیت می ‌کنند بنابراین کشور از جهت رسانه ‌ای درجریان نا برابری قرار گرفته است.

وی با اشاره به بهره گیری وسیع رسانه های امروزی درعصر ارتباطات و جنگ نما یان رسانه ‌ها بواسطه اکثر شبکه های رسانه ای موجود دردنیا، اظهارداشت: تلاش امروز رسانه ملی حفظ و ترویج فرهنگ و ارزشهای عظیم ملی و اسلامی و معرفی تحولات، پیشرفتها و دستاورد های چشمگیر انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف برای رفع وابستگی هاست.

استاندار گیلان همچنین راه ‌اندازی طرح سیگنال‌ رسانی ماهواره ای ( uplink ) را ارتقای توانمندی رسانه ملی در حوزه توزیع پیام در سطوح منطقه ای، استانی، ملی، فرا ملی و جهانی عنوان کرد و گفت: تعامل مردم و مسؤلان، بستر پیشرفت برنامه های تولیدی با محتوای ایرانی و اسلامی است که می تواند از طریق این شبکه به سراسر جهان توزیع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه رسانه ها می توانند نقش موثرو حیاتی در زندگی افراد داشته باشند، خاطرنشان کرد: در دنیای امروزکه رقابت در حد بالای است باید با برنامه سازی حرفی برای گفتن داشت.

قهرمانی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این سیستم یکی از خواسته ها وآرزوهای مردم استان گیلان برآ ورده شده است، ادامه داد: نقش بی بد یل صدا وسیمای درترویج زبان وفرهنگ بومی استان بر کسی پوشیده نیست از اینرو تدابیر لازم برای کیفی سازی و عمق بخشی به برنامه های این شبکه بر مبنای فعالیتهای تحقیقاتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

انتقال پیام برای هدایت و مدیریت فکری جامعه مهمترین رسالت صدا و سیماست

رئیس مجمع نمایندگان گیلان نیز در این مراسم گفت: تبیین خدمت رسانی مسئولان به مردم از شاخصه های کار در رسانه ملی و استانی است و شبکه استانی در همه حال باید در راستای تبیین خدمات شایسته نظام به مردم تلاش کنند.

فرهاد دلقپوش با اشاره به آغاز بهره برداری سامانه طرح سیگنال ‌رسانی ماهواره ‌ای ( آپلینک ـ uplink )، خاطرنشان کرد: سیگنال رسانی ماهواره ای حوزه پوشش صدا و تصویر شبکه های استانی را در سطح کشور، کشورهای همسایه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی فراتر از آن در آسیا و اروپا گسترش خواهد داد و در شناسایی توانایی ها و ظرفیتها، خرده فرهنگها، جذا بیتها، مناظر بکر و طبیعت زیبای استان، امکانات فوق العاده ای را در اختیار قرار می دهد.

نماینده مردم آستارا در مجلس هشتم با بیان اینکه امروزه کشور ایران از طریق رسانه ها در برابر شبیخون کشورهای غربی قرار دارد، گفت: با محتوا بخشی به پیام و آثار خود باید محتوایی فاخر، ارزشمند و انسان ساز به مردم عرضه کرد.

دلقپوش در ادامه برخورداری از پوشش مناسب شبکه استانی در سراسر استان، دستیابی به کیفیت مطلوب صدا و تصویر در مناطق کوهستانی، امکان دسترسی مردم استان در سراسر کشور به این شبکه و آشنایی مردم دیگر استانهای کشور با گیلان را از مهمترین مزیتهای افتتاح این طرح دراستان دانست.

نماینده مردم آستارا در مجلس هشتم با قدردانی از فعالیتهای صداو سیمای مرکز گیلان در پوشش رویدادهای مختلف، یاد آورشد: رسانه ملی در قبال رویداد های خبری با وجود هجمه های سنگین به این سازمان به رسالت اصلی خویش پرداخته و همگام با مردم و همراه با مسئولان بوده است.

به هر حال مرکز گیلان از جمله قدیمی ترین مراکز رادیویی و تلویزیونی کشور است و هم اکنون با راه اندازی این ایستگاه قسمتی از مناطق کوهستانی استان نظیر رودبار، منجیل و لوشان که از کیفیت سیگنال رسانی مطلوب برخوردار نبودند زیر پوشش مطلوب برنامه قرار گرفتند.

هم اکنون در گیلان 150 ایستگاه ماهواره ای برای پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی و 400 دستگاه فرستنده تلویزیونی وجود دارد.