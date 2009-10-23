ساخت 71 هزار واحد مسکونی در کشور به خیرین واگذار شده است

علی نیکزاد پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان بازدید از طرحهای مسکن مهر چهار محال و بختباری اظهار داشت: یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی با اعطای وام و تسهیلات به منظور خانه دار کردن مردم کشور در آینده نزدیک ساخته می شود.

وی با بیان اینکه مقاوم و ایمن سازی 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور در حال انجام است، افزود: 15 میلیارد ریال خط اعتبار مسکن در راستای مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکونی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: اعتبار استان چهار محال و بختیاری 560 میلیارد ریال در سال جاری برای ساخت مسکن در این استان است.

وی با بیان اینکه ساخت 71 هزار و 300 واحد مسکونی در کشور به افراد خیر واگذار شده است، اذعان داشت: سهمیه استان چهارمحال و بختیاری از این تعداد 500 واحد است.

نیکزاد با بیان اینکه 20 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کشور واگذار شده است، خاطرنشان کرد: سهم این استان در مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نزدیک به یک هزار و 200 واحد است.