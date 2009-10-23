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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

تیراندازی غرب آسیا - تهران

دو رکورد ملی تیراندازی ایران جابجا شد

دو رکورد ملی تیراندازی ایران جابجا شد

نخستین دوره رقابتهای تیراندازی غرب آسیا در تهران با شکسته شدن دو رکورد ملی ایران همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای تیراندازی غرب آسیا درتهران در حالی پنجشنبه شب به کار خود پایان داد که شاهد شکسته شدن دو رکورد ملی کشورمان در مواد اهداف ثابت این دیدارها بودیم.

در ماده تفنگ درازکش 50 متر مردان و در رده سنی بزرگسالان ابراهیم اینانلو با کسب امتیاز موفق شد 4 نمره رکورد ملی ایران را افزایش دهد.

درماده تپانچه بادی زنان ودر رده جوانان نیز شیدا دبیر با کسب رکورد 375 امتیاز موفق شد رکورد این ماده سه نمره ارتقاء دهد.

نخستین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی غرب آسیا از 25 مهر ماه به مدت یک هفته و با حضور هفت کشور در تهران برگزار شد.

کد مطلب 969318

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