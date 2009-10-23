کسب سه مدال در آخرین روز رقابتها/ ناکامی تیراندازان ایران درماده اسکیت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از رقابتهای تیراندازی غرب آسیا در تهران نمایندگان کشورمان در ماده تپانچه 50 متر آزاد مردان رده سنی بزرگسالان و ماده اسکیت در اهداف پروازی مردان در مجموعه های تیراندازی آزادی و ساصد تهران به مصاف حریفان خود رفتند.

در ماده تپانچه 50 متر آزاد مردان رده سنی بزرگسالان آرمین مجد با 7/637 امتیاز، محسن نصر اصفهانی با 7/636 امتیاز هر دو از ایران موفق به کسب مدالهای طلا و نقره شدند. دایا حسن از عراق نیز با 628 امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.

در بخش تیمی این ماده نیز ایران با 1619 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. عراق با 1564 امتیاز دوم و عمان با 1552 امتیاز سوم شد.

در آخرین رقابت روز گذشته (پنجشنبه) و در ماده اسکیت مردان نیز سیف بن فوتیف از امارات با 146 امتیاز، عبدالله الرشیدی از کویت با 141 امتیاز و ناصر الدیهانی باز هم از کویت با 137 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش تیمی این ماده نیز نمایندگان کشورمان از کسب مدال بازماندند. در این بخش کویت با 346 امتیاز، قطر با 332 امتیاز و عمان با 322 امتیاز عناوین قهرمانی اول تا سوم را کسب کردند.

نخستین دوره رقابتهای تیراندازی غرب آسیا در تهران از 25 مهرماه با حضور هفت کشور آغاز و پنجشنبه شب به کار خود پایان داد.