تجربه خوبی کسب کردیم / رضایت کنفدراسیون تیراندازی آسیا از رقابتهای تهران

مسعود شیخی فر درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری این رقابتها در تهران گفت: هرچند برای اولین بار تجربه میزبانی و برگزاری چنین رقابتهایی با این حجم گسترده تیرانداز و با امکانات جدید را داشتیم اما با این حال برگزاری مسابقات راضی کننده بود.

وی با بیان اینکه فدراسیون تیراندازی ایران تجربه خوبی را در میزبانی رقابتهای بزرگ بدست آورد، افزود:امکانات وتجهیزات مدرن تیراندازی در سالنهای آزادی بصورت فشرده آماده شد تا بسیاری از داوران ما و حتی برخی از داوران میهمان به این وضعیت ناآشنا باشند و در برخی مواقع شاهد وقفه های کوتاهی بین برگزاری مسابقات مقدماتی و فینال بودیم .

وی تصریح کرد: البته با هماهنگی های انجام شده نماینده شرکت سازنده این تجهیزات در ایران حضور داشت و تنها دلیل وقفه مسابقات برای حضور همزمان وی در هر سه سالن تیراندازی آزادی بود.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: تیراندازان ما در بخش اهداف ثابت نسبت به تیراندازان دیگر کشورهای غرب آسیا پیشرفت خوبی کرده اند. در بخش اهداف پروازی نیز کشورهای دیگر آسیایی از ما قویتر هستند.

وی تاکید کرد: البته اختلاف تیراندازان ما با تیراندازان آسیایی در این بخش ها زیاد نیست بطوریکه اگر در ماده اسکیت که شب گذشته انجام شد نفر سوم تیم ایران حاضر بود قطعا تیم ایران در رده بندی تیمی این ماده بر روی سکو بود.

شیخی فر با اشاره به برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی در سال آینده به میزبانی کشورمان گفت: قطعا برگزاری این رقابتها در تهران تجربه خوبی برای تمامی کادر فدراسیون و تیراندازان ایرانی بود تا بتوانیم میزبان خوبی برای مسابقات کشورهای اسلامی در رشته تیراندازی باشیم.

نخستین دوره رقابتهای تیراندازی غرب آسیا در تهران از 25 مهرماه به مدت یک هفته در تهران برگزار شد که تیم ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.