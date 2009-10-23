تراکتور مشکل گلزنی دارد/ هواداران توقع قهرمانی نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ فراز کمالوند عصر پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی پس از بازی با ابومسلم افزود: بازی خوبی از سوی بازیکنانم ارائه شد اما همانند همیشه در زدن ضربات نهایی مشکل داشتیم.

وی اظهار داشت: تیمی که از هشت موقعیت صد در صد گل تنها یکی را وارد دروازه کند حتما مشکل دارد اما این برد، تیم ما را از شرایط حساسی که در آن قرار داشتیم، خارج کرد.

سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه در بازی مقابل ابومسلم خراسان، برتری میدان در اختیار تیم ما بود با قدردانی از هواداران تیم، گفت: هر تیمی که این همه هوادار داشته باشد مستحق قهرمانی در لیگ برتر است ولی هواداران نباید این توقع را از تراکتورسازی فعلی داشته باشند.

وی در خصوص داوری بازی اظهار داشت: اعتراض های ما به داوری نتیجه داد و کمیته داوران مسعود مرادی را به عنوان داور این بازی انتخاب و معرفی کرد و این انتخاب نشان داد که تراکتورسازی تیم بزرگی است.

کمالوند افزود: هیچ کس منکر ضایع شدن حق تراکتورسازی در بازی ها توسط داوران نیستند و ما انتظار داریم تا در بازی های آتی این تیم نیز همانند بازی های پیروزی و استقلال از داوران بزرگ و با تجربه استفاده شود.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر، با گل دقیقه 83 محمد نصرتی تیم ابومسلم خراسان را ورزشگاه یادگار امام تبریز شکست داد. تراکتور با این برد صاحب 17 امتیاز شد و به رده دهم جدول صعود کرد.