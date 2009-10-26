با خودروهایی که معاینه فنی ندارند به شدت برخورد می شود

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی از اول دی ماه با خودروهایی که برگ معاینه فنی ندارند به شدت برخورد می شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به این که ظرفیت پذیرش 14 هزار دستگاه خودرو را ایجاد کرده ایم خاطرنشان کرد: این درحالی است که متاسفانه تمامی جایگاههای ما روزانه خالی از خودرو است.

نوروزی منوط کردن گرفتن برگ معاینه فنی خودروها به روزهای آخر را مساوی با ایجاد صفهای طویل، آلودگی بیشتر هوا و موارد دیگر برشمرد و گفت: منتظر حضور مردم برای برگ معاینه فنی هستیم.

مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران ادامه داد: هم اکنون هر خودرو در حداکثر 8 دقیقه می تواند معاینه فنی شود.

نوروزی ادامه داد: اگر معاینه فنی 100 درصد خودروهای تهران که مشمول معاینه فنی هستند به مرحله اتمام برسد بزرگترین نقش را در راستای تحقق حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف انجام داده‌ایم.

به گفته مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودرو شهرداری تهران در بخش آلودگی هوا مصرف سوخت و زیانهای بهداشتی و اقتصادی که زیانهای میلیاردی را به تهران وارد می‌کنند با معاینه فنی کاهش پیدا خواهد کرد.