اختلاف ارتفاع دلیل باخت ابومسلم / عملکرد داور سئوال برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ علی اصغر جهانداری عصر پنجشنبه پس از باخت 1 بر 0 تیمش مقابل تراکتورسازی گفت: بازی در این ارتفاع برای بازیکنانم سخت بود اما به رغم همه اینها، از بازیکنانم راضی هستم.

وی با اشاره به حضور 60 هزار تماشاگر پرشور تبریزی در این بازی گفت: تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز حرکت جدیدی در فوتبال کشور آغاز کردند.

جهانداری افزود: تماشاگران تبریزی بدون هیچ توهینی به تیم میهمان، تنها تیم خود را تشویق می کنند و امیدوارم این حرکت آنها به دیگر ورزشگاه ها نیز کشیده شود.

وی اظهار داشت: در فوتبال حرفه ای هر کس وظیفه ای دارد و تماشاگران نیز از این امر مستثنی نیستند و در تبریز این وظیفه به نحو احسن از سوی تماشاگران انجام می شود.

جهانداری در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران به بازی دفاعی تیمش تا دقایق پایانی بازی گفت: از فوتبال دفاعی خوشم نمی آید و نتیجه مساوی برای هیچ تیمی مناسب نبوده و ما برای برد تراکتور به تبریز آمده بودیم.

سرمربی تیم ابومسلم در خصوص داوری بازی گفت: داور باتجربه ای این دیدار را سوت زد اما دلیل مردود اعلام شدن گل ابومسلم از سوی وی و کارت قرمزی که به بازیکن کلیدی ما داد ، برای من جای سئوال دارد و پس از بازبینی فیلم بازی، امیدوارم که جواب این سئوال هایم را بگیرم.

تیم فوتبال ابومسلم خراسان در دیدار خود با تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر با گل دقیقه 83 محم نصرتی بازی را به میزبان واگذار کرد.