الزام جدید برای احداث پردیس شهدا در دانشگاهها

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به لحاظ مکاتبه ای که سردار باقرزاده از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با وزارت علوم داشته و در راستای بهره گیری از نظرات این بنیاد در زمینه احداث پردیس شهدا در دانشگاهها مقرر شده دانشگاهها در زمینه مکان یابی و جایابی پردیس شهدا همکاری بیشتر و تنگاتنگی داشته باشند و پیشنهادات دانشگاهها با هماهنگی بنیاد به وزارت علوم ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای هماهنگی احداث پردیس شهدا در دانشگاهها متشکل از مدیران وزارت علوم و بنیاد شهید است، خاطرنشان کرد: حضور سردار باقرزاده و نمایندگانی از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این شورا مغتنم است اما این مهم در دستورالعمل راه اندازی پردیس شهدا در دانشگاهها پیش بینی نشده بود.

علیخانی از بررسی طرح احداث پردیس شهدا در 20 دانشگاه کشور خبر داد و گفت: بررسی این 20 طرح بدون ارتباط سازمان یافته با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس صورت گرفته اما در بررسی طرحهای احداث پردیس شهدا در بقیه دانشگاهها در زمینه های مکان یابی و جایابی و حمایتهای مالی و معنوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بهره گرفته خواهد شد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم درباره احکامی که برای نمایندگان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حضور در شورای هماهنگی احداث پردیسهای شهدا در دانشگاهها صادر می شود به مهر گفت: در حال حاضر احکام اعضای این شورا از سوی معاون دانشجویی وزارت علوم تهیه شده اما باید دید که چه کسانی از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در جلسه هفته آتی که در وزارت علوم برگزار می شود حضور پیدا می کنند تا متناسب با جایگاه آنها احکامی صدر شود.