شکست پتروشیمی در اولین دیدار خارج از خانه/ مدعیان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها تیم مهرام با 30 اختلاف امتیاز در خانه تیم هیئت بسکتبال شهرکرد به برتری دست یافت تا با سومین پیروزی متوالی آماده دیدار هفته آینده مقابل دانشگاه آزاد شود. شاگردان شیرازی اسدالله کبیر نیز در اصفهان نتوانستند از پس قدرت تیم میزبان خود برآیند تا ذوبآهن نیز دیگر مدعی پیروز این هفته از رقابتها لقب بگیرد.
این در حالی است که تیم پتروشیمی که تا پیش از دیدارهای هفته سوم صدرنشین جدول ردهبندی بود در اولین دیدار خارج از خانه خود و در قزوین نتیجه را به صبامهر واگذار کرد. در نهایت اینکه تیم شهرداری گرگان نیز موفق شد مقابل پاسارگاد شیراز صاحب برتری شود.
نتایج به دست آمده در دیدارهای هفته سوم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر پنجشنبه برگزار شد، به این شرح است:
* هیئت بسکتبال شهرکرد 75- مهرام تهران 105
* صبامهر قزوین 63 - پتروشیمی بندرامام 60
* ذوبآهن اصفهان 97- لوله a.s شیراز 77
* پاسارگاد شیراز 71- شهرداری گرگان 97
همچنین در چارچوب این هفته از رقابتها روز چهارشنبه تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی با نتیجه 86 بر 77 موفق به شکست تیم توزین الکتریک شد.
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