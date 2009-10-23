وزارت صنایع از احداث شهرکهای صنعتی نوین حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی اکبر محرابیان پنجشنبه شب در ادامه سفر یک روزه به استان قزوین در جمع صاحبان واحدهای صنعتی استان قزوین در سالن اندیشه بوئین زهرا گفت: تولید برمبنای دانش و تکنولوژی در افزایش ارزش افزوده تاثیر گذار است و ما هم از استقرار واحدهای نوین و های تک در کشور حمایت می کنیم.

وی افزود: در حال حاضر 10 شهر صنعتی نوین در کشور فعالیت دارد و استان قزوین هم با داشتن فارغ التحصلان فراوان در این زمینه جایگاه خوبی دارد.

محرابیان از توسعه روز افزون صنایع نوین در کشور خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه استقبال سرمایه گذاران از اینگونه صنایع روبه افزایش است و ما نیز در وزارتخانه تلاش می کنیم با حمایت لازم به توسعه این فعالیتها کمک کنیم.

وزیر صنایع و معادن یادآور شد: شهرکهای صنعتی با ایجاد خوشه های صنعتی موجب کاهش هزینه های تولید می شوند ودراین زمینه استانهای تهران، خراسان رضوی و قزوین الگوهای موفقی در کشور بوده اند.

قابلیت احداث واحد پتروشیمی در بوئین زهرا وجود دارد

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست تخصصی گفت: به منظور کاهش آثار منفی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت شد زمان اجرای طرح از سه سال به پنج سال افزایش یابد و با اعمال سیستمهای حمایتی آسیبهای احتمالی کمتر شود.

روح الله عباسپور با اشاره به رکود اقتصادی در جهان و تحریم ها اضافه کرد: حفظ استقلال هزینه زیادی دارد اما خوشبختانه توانسته ایم با دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای دستاوردهای خوبی داشته باشیم و در آینده نیز با توجه به پذیرش مسیر اصولی کشورمان مشکلات و تنش ها کمتر خواهد شد.

وی از شهرستان بوئین زهرا به عنوان منطقه ای غیر توسعه یافته در استان یاد کرد و گفت: احداث شهرکهای صنعتی در این منطقه می تواند به ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت کمک موثری کند که انتظار داریم طرحهای پیش بینی شده بسرعت راه اندازی شود تا شاهد تحول در این شهرستان باشیم.

وی از قابلیت منطقه برای احداث واحد پتروشیمی خبر داد و اضافه کرد: بخش خصوصی در این شهرستان آمادگی راه اندازی پتروشیمی را دارد که امیدواریم وزیر صنایع مقدمات کار را فراهم کند.

سید علی اکبر طاهایی استاندار قزوین نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت کشاورزی و صنعتی استان تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر در کنار حل مشکلات برخی واحدهای صنعت برای توسعه و ایجاد شهرکهای جدید و مدرن صنعتی هم در استان تلاش زیادی صورت گرفته که می تواند به حفظ اشتغال منطقه کمک کند.

وی طرح مشکلات صنعتگران به صورت مستقیم با وزیر صنایع و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی در کوتاه ترین زمان با نظر سرمایه گذاران را مهم خواند و گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در این سفر امیدواریم روند فعالیتها شتاب بیشتری گیرد.

408 طرح صنعتی با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در قزوین در حال اجراست

محمدباقر آقاعلیخانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین هم با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده اظهار داشت: 408 طرح صنعتی با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی در استان قزوین در حال اجراست که امیدواریم با افتتاح آنها میزان بیکاری استان به صفر برسد.

وی از استقبال سرمایه گذاران خارجی از حضور در قزوین خبر داد و گفت: تعداد سرمایه گذاران خارجی استان از 34 مورد در دو سال گذشته به 42 مورد افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

علیخانی با بیان برخی مشکلات موجود در بخش صنعت استان هم تصریح کرد: انتظار داریم با اختصاص خط اعتباری ویژه برای واحدهای مشکل دار و اعمال قطعی استمهال بانکها با شرایط قبلی برای رفع موانع تولید گام جدی تری برداشته شود.

در ادامه نمایندگان اتاق بازرگانی، نظام مهندسی معدن، انجمن تخصصی توسعه استان برخی مشکلات خود را مطرح کردند و خواستار حل آنها شدند.

واردات غیر رسمی، بی توجهی به نرخ واقعی پول کشور، استمهال دیون واحدها با شرایط تعیین شده قبلی، نقدینگی و سرمایه در گردش، راههای نامناسب معدنی، عدم کارآیی نظام تعرفه ای و کاهش بهره بانکی مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی صنعتگران استان بود.

در این جلسه وزیر صنایع و معادن در خصوص مسائل مطرح شد هم نکاتی را بیان کرد.