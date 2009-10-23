نشست استانداران پس از انقلاب مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران شامگاه پنج شنبه در این نشست با اشاره به اینکه مردم از شنیدن خبر این گردهمایی خشنود خواهند شد، اظهار داشت:‌ انتقال تجربیات مدیران ارشد سابق استا ن و اجرای آن می تواند در توسعه استان تاثیر بسزایی داشته باشد.

سید محمد کریمی در این نشست برنامه توسعه استان را برای استانداران سابق تشریح کرد و گفت: هشت محور توسعه در راستای برنامه ها وسندهای موجود در استان برای شکوفایی مازندران تدوین شده است.

وی افزود: حوزه فرهنگ، جمع آوری آبهای سطحی، تراکم کشت، گردشگری، شبکه های مواصلاتی، صنعت و معدن، منطقه ویژه انرژی و فن آوری و اظلاعات هشت محور توسعه استان است که کلیه فعالیت ها در راستای این محورهای صورت می گیرد.

استاندار مازندران با اعلام اینکه دولت توجه ویژه ای به مازندران دارد، تصریح کرد: مازندران به لحاظ وجود تعامل میان مدیران و نمایندگان مجلس کمترین حاشیه سیاسی دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه مدیران سابق بر کارهای گذشته خود مروری داشته باشند، خاطرنشان کرد:‌ مقام ها و اعتبارات ماندنی نیست و تنها استفاده بهینه از موقعیت های بوجود آمده برای انسان ماندنی خواهد بود.

آیت الله نورالله طبرسی با اشاره به اینکه 30 سال کار در انقلاب را باید مغتنم شمرد، یادآور شد:‌وجود این چنین جمع هایی با تفکرات مختلف مختلف سیاسی، حکومتی و علمی می تواند با بروز ابتکارات نو موجب تحول در استان شود.

امام جمعه مرکز استان با بیان اینکه باید از تجربیات مدیران سابق استان برای پیشرفت مازندران استفاده کرد، اظهار داشت: گوشه نشینی و انزوا موجب از بین رفتن تجربیات 30 سال خدمت می شود و مدیران باید از این کار پرهیز کنند.